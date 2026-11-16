Eine goldene Überraschung: MachMobil für die Grundschule Lindenhof
Die Town & Country Stiftung fördert die Magdeburger Grundschule Lindenhof mit einem mobilen Kreativregal
Wenige Tage vor der Eröffnung der renovierten Schulbibliothek rollt etwas in Gold verpacktes über die Flure der Grundschule Lindenhof – begleitet von neugierigen Fragen der Kinder: „Was habt ihr da?“, „Was ist da drin?“, und „Ist das für uns?“ Unter der goldenen Folie verbirgt sich ein mobiles Kreativregal, das MachMobil. Ausgestattet mit kleinen Aufbewahrungsboxen, Malbechern und einer Papierrolle ist es bereit für viele kreative Ideen. Und ja, es ist tatsächlich für die Kinder der Grundschule Lindenhof.
Die Lindenhofschule macht was draus
Noch im September bewarb sich der Förderverein der Grundschule auf eine besondere Förderaktion der Town & Country Stiftung. Unter dem Motto „Mach was draus!“ suchte die Stiftung eine Einrichtung, die das mobile Kreativregal sinnvoll in ihren Alltag integrieren und mit Leben füllen möchte. Für den Förderverein war schnell klar: Das MachMobil passt perfekt zum geplanten Ganztagskonzept „Gemeinsam ganztägig wachsen“. An der Grundschule Lindenhof lernen rund 360 Kinder in 17 Klassen und etwa 120 von ihnen besuchen am Nachmittag auch die Betreuung. Mit dem neuen Konzept möchte die Schule ihren Ganztagsbereich zu einem vielseitigen Lern- und Lebensraum weiterentwickeln. Flexible Möbel und Materialien sollen es ermöglichen, Räume unterschiedlich zu nutzen – zum Lernen, Spielen, Forschen, Austauschen und Ausruhen.
Das MachMobil ist dafür ein idealer Begleiter, denn dank seiner Rollen lässt es sich problemlos von einem Ort zum anderen bewegen. Mit einer Höhe von 80 Zentimetern und einer Breite von 90 Zentimetern können auch jüngere Kinder und Kinder im Rollstuhl die Fächer selbstständig erreichen. Von der Bibliothek aus wird es künftig mit passenden Büchern, Spielen und Lernmaterialien bestückt und dorthin gefahren, wo es gerade gebraucht wird.
Eine Bibliothek, die Lust aufs Lesen macht
Seinen festen Ausgangspunkt hat das MachMobil in der neu gestalteten Schulbibliothek, die am 16. November offiziell die Türen für die Kinder öffnet. Aus einem Raum mit teilweise über 30 Jahre alten Büchern ist ein gemütlicher Ort zum Lesen, Lernen und Entdecken geworden. Neue Sitz- und Leseecken laden die Kinder dazu ein, sich zurückzuziehen und in Geschichten einzutauchen.
Dass die Schulbibliothek heute auch mit vielen neuen Büchern bestückt ist, haben auch die Kinder selbst mit ermöglicht: Bei einem Spendenlauf sammelten sie Geld für die Anschaffung neuer Bücher, in die sie ihre Nasen stecken können.
Eine Arbeitsgemeinschaft betreut die Bibliothek und hat für die Eröffnungswoche verschiedene Aktionen vorbereitet. Ein besonderes Highlight ist der Besuch der Kinderbuchautorin Henrike Wilson am 19. November und des Präventionsteams der Deutschen Bahn am 20. November im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages.
Mit dem MachMobil kann die Begeisterung für das Lesen und Entdecken nun auch über die Schulbibliothek hinausgetragen werden. Es bringt die Materialien praktisch und sicher direkt zu den Kindern und eröffnet neue Möglichkeiten in der Nachmittagsbetreuung spielerisch zu lernen.
Gemeinsam ganztägig wachsen
Das MachMobil ist Teil einer größeren Idee: Die Grundschule Lindenhof möchte Lernen nicht nur auf den Unterricht am Vormittag beschränken. Auch in der Mittagspause, bei Projekten, in Arbeitsgemeinschaften und während der Nachmittagsbetreuung sollen Kinder ihre Interessen entdecken und eigene Fähigkeiten weiterentwickeln können.
Ob bei kleinen Forscheraufträgen, gemeinsamen Gruppenprojekten oder kreativen Angeboten – das mobile Regal kann immer wieder neu bestückt und eingesetzt werden. Dabei geht es nicht nur um Wissen und Lerninhalte, sondern auch um Selbstständigkeit, Zusammenarbeit und die Freude daran, Dinge selbst auszuprobieren. Die Kinder können Materialien eigenständig auswählen, gemeinsam Ideen entwickeln und ihre Ergebnisse miteinander teilen.
Die Förderung der Town & Country Stiftung
Stellvertretend für die Town & Country Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Alexander Lüdecke, Hausverkäufer bei Town & Country Haus Magdeburg, das in Gold verpackte MachMobil und fand lobende Worte für das besondere Projekt der Grundschule Lindenhof: „Flexible Möbel stehen an Schulen selten ganz oben auf der Liste, weil das Geld dafür einfach fehlt. Umso beeindruckender ist es, mit wie viel Ideen und Einsatz der Schulförderverein hier ein gemeinsames Konzept entwickelt hat. Da geben wir als Stiftung gern Rückenwind.“
Auch beim Förderverein ist die Freude über die Unterstützung groß: „Das MachMobil ist so vielfältig einsetzbar, dass es bei uns kaum zum Parken kommen wird. Vor allem können es die Kinder auch bestücken und schieben – ganz eigenständig. Wir möchten die Vision ganztägig gemeinsam wachsen fest verankern. Das MachMobil ist dafür ein wundervoller Start“, so Kristin Pauer des Fördervereins der Grundschule Lindenhof.
Über die Town & Country Stiftung
„Mensch sein heißt verantwortlich sein“ – diesem Leitsatz folgt die gemeinnützige Town & Country Stiftung seit ihrer Gründung durch das Unternehmerpaar Gabriele und Jürgen Dawo im Jahr 2009. Neben der Förderung der Kinder- und Jugendhilfe engagiert sich die Stiftung für unverschuldet in Not geratene Bauherren und Eigentümer von zu Wohnzwecken selbstgenutzten Einfamilienhäusern, für Bildungsprojekte im Bereich Natur- und Umweltbildung, für Kunst und Kultur sowie für bürgerschaftliches Engagement.