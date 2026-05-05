Bildungs- und Begegnungsprojekt für geflüchtete Kinder und Jugendliche erhält 1.000 € Förderung

Das gemeinnützige Projekt „Bildung & Begegnung für junge Geflüchtete“ des Bergischer-Bildungs-Bund e. V. wird mit 1.000 € von der Town & Country Stiftung gefördert. Das Projekt leistet wichtige Bildungs- und Integrationsarbeit für Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung, indem es ihnen einen regelmäßigen geschützten Raum für Bildung, Austausch und gemeinsame Erlebnisse bietet. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Das Projekt besteht seit 2019. Sein Ziel ist es, eine soziale Teilhabe der Kinder zu ermöglichen, ihre Sprachkompetenzen auszubauen, ihr Selbstvertrauen zu fördern und ihre Integration nachhaltig zu unterstützen. Wöchentlich treffen sich dazu aktuell 40 teilnehmende Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren für jeweils zwei Stunden in sechs festen Gruppen. Rund 90 Prozent von ihnen haben eine Fluchtgeschichte und stehen vor besonderen sprachlichen, schulischen und sozialen Herausforderungen. Mit bei den Gruppentreffen dabei sind engagierte ehrenamtliche Betreuer:innen, überwiegend Abiturient:innen und Studierende, die die Gruppen anleiten. Sie führen mit den Kindern und Jugendlichen beispielsweise Lern- und Sprachförderungen, Hausaufgabenhilfen sowie Sport-, Spiel- und Kreativangebote durch. Außerdem gibt es einen Leseclub, der die Lesekompetenz und -freude stärkt. Neben den Teilnehmenden, profitieren hierbei auch die jungen Betreuer:innen, welche Verantwortung übernehmen und ein gesellschaftliches Bewusstsein entwickeln.



Die Förderung der Town & Country Stiftung wird gezielt für gemeinsame Freizeitaktivitäten eingesetzt, die für viele der Kinder und Jugendlichen sonst nicht finanzierbar wären. Geplant ist unter anderem ein gemeinsamer Ausflug in eine Trampolinhalle, welcher nicht nur Freude und Abwechslung bietet, sondern auch wichtige soziale Erfahrungen ermöglicht. Erlebnisse wie dieses fördern das Zugehörigkeitsgefühl und tragen maßgeblich dazu bei, dass sich die Kinder und Jugendlichen besser integrieren können.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Ingrid Weinrath-Coló, Geschäftsführerin der Bauen und Wohnen Weinrath Immobilien GmbH, die Urkunde und lobte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Das Projekt ‚Bildung & Begegnung für junge Geflüchtete‘ zeigt eindrucksvoll, wie viel ehrenamtliche Arbeit bewirken kann. Hier entstehen mit persönlichem Einsatz und viel Herz echte Chancen auf Teilhabe für Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung. Dieses Engagement macht sich stark für Bildung und Integration und verdient daher unsere höchste Anerkennung“.



Mit großer Freude nahmen die Ehrenamtlichen des Bergischer-Bildungs-Bund e. V. die Zuwendung entgegen: „Wir sind der Town & Country Stiftung für ihre Unterstützung sehr dankbar. Die Förderung ermöglicht es uns, unseren Teilnehmenden noch mehr gemeinsame Erlebnisse zu bieten. Wir freuen uns, dass das ehrenamtliche Engagement unseres Teams wertgeschätzt wird und unsere Arbeit für junge Geflüchtete gestärkt wird“, so Mehtap Ulusoy, Geschäftsführerin.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (