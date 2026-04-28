Bildung eröffnet Perspektiven: 1.000 € Förderung für Schulprojekt in Kathmandu

Die Vicente Ferrer Stiftung wird für ihr Projekt zur Durchsetzung des Rechts auf Bildung für sozial benachteiligte Kinder in Kathmandu in Nepal von der Town & Country Stiftung mit 1.000 € gefördert. Gemeinsam mit ihrem Projektpartner Maiti Nepal setzt sich die Vicente Ferrer Stiftung dafür ein, nepalesischen Kindern und Jugendlichen eine Zukunftsperspektive durch Bildung zu ermöglichen. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe, darunter auch solche, die sich im Ausland engagieren.



Bildung ist für viele Kinder in Nepal keine Selbstverständlichkeit. Armut zwingt zahlreiche Familien dazu, ihre Kinder bereits in jungen Jahren arbeiten zu lassen – häufig trifft dies insbesondere Mädchen, die trotz bestehender Schulpflicht von acht Jahren ihre Schulbildung bereits nach fünf Jahren abbrechen müssen. Das Projekt der Vicente Ferrer Stiftung in Zusammenarbeit mit Maiti Nepal setzt hier an und ermöglicht Kindern mittelloser Familien sowie Straßenkindern den kostenfreien Schulbesuch in der staatlich anerkannten „Teresa Academy“ in Kathmandu. Die Schule bietet Bildung vom Kindergarten bis zur 12. Klasse sowie ein angeschlossenes Kinderschutzhaus, in dem Straßenkinder, Waisen und Opfer von Gewalt Zuflucht finden. Damit schafft sie die Grundlage für eine weiterführende Ausbildung oder ein Studium. Die Sensibilisierung für Gefahrensituationen bildet einen weiteren Schwerpunkt.



Aktuell werden 383 Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 20 Jahren betreut, davon 150 Kinder im angeschlossenen Kinderschutzhaus. Die Förderung durch die Town & Country Stiftung in Höhe von 1.000 € wird für den Erhalt und die Weiterführung der Lernstätte eingesetzt und trägt dazu bei, Kindern und Jugendlichen den Weg aus Armut, Ausgrenzung und Ausbeutung zu eröffnen und ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (