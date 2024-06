11. Stiftungspreis der Town & Country Stiftung zeichnet soziales Engagement für Kinder und Jugendliche in allen Bundesländern aus

Soziales Engagement in Deutschland für benachteiligte Kinder und Jugendliche wird getragen von zahllosen Menschen, die sich mit viel Herzblut und Empathie für die jungen Menschen einsetzen – für gleiche Perspektiven auf Bildung, für mehr Teilhabe und Lebensqualität. Dieses für unsere Gesellschaft unentbehrliche Tun geschieht oft unter großen strukturellen Herausforderungen.Mit der Stiftungsgala gibt die Town & Country Stiftung den vielfach ehrenamtlich Tätigen deshalb eine Bühne: um ihr soziales Engagement hervorzuheben und andere Menschen für das Ehrenamt zu begeistern. Die Veranstaltung ist der Höhepunkt des Town & Country Stiftungspreises, mit dem nun bereits zum elften Mal herausragende Projekte der Kinder- und Jugendarbeit sowie die dort engagierten Haupt- und Ehrenamtlichen auszeichnet werden.Bundesweit hatten sich gemeinnützige Vereine, Initiativen und Organisationen beworben. In der ersten Runde des diesjährigen Town & Country Stiftungspreises wurden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte gewürdigt und mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählte eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern je Bundesland ein besonders herausragendes Projekt. Die so ermittelten 16 Landespreisträger wurden nun am 21. Juni im ehemaligen Heizwerk Erfurt feierlich ausgezeichnet und mit weiteren jeweils 5.000 Euro prämiert.Das ausgezeichnete Projekt ermöglicht Kindern aus schwierigen Verhältnissen besondere Erfahrungen, auch von Wertschätzung und Selbstbewusstsein: Eine Woche lang führen sie forstliche und Naturschutzmaßnahmen im Rohrhardsberggebiet im Schwarzwald durch, unterstützt von Mitarbeiter:innen des Forstamts und der Caritas-Erziehungshilfe. Sie lernen den Wald intensiv kennen, erfahren, wie sie aktiv zu seinem Schutz beitragen können, und leben unter einfachen Bedingungen auf einem Waldzeltplatz.Die Leitung des Dienstes,undals durchführender verantwortlicher Mitarbeiter des Projektes freuen sich über die Würdigung durch den Town & Country Stiftungspreis: „Franziska Frese als zweite durchführende Mitarbeiterin und Jens Jürgenbering sind schon gespannt auf die diesjährigen Teilnehmenden. Ob sie auch Fragen wie ‚Was ist eine Vesper?‘, ‚Wann fällen wir Bäume?‘ oder ‚Was ist ein Auerhahn?‘ gestellt bekommen oder wieder Aussprüche wie ‚Boah, war die Nacht kalt!‘, ‚Ist das schön hier!‘ oder ‚Können wir noch länger bleiben?‘ hören werden?“„Selten war es so wichtig wie heute, das Miteinander zu stärken, besonders für die kommende Generation. Umso glücklicher sind wir, wie viele Menschen sich dem Thema widmen – und wie viele von ihnen dies ehrenamtlich tun. Auch für den 11. Stiftungspreis haben wir Hunderte Bewerbungen erhalten“ soDies habe die Wahl der Preisträger nicht erleichtert, „denn uns ist bewusst, dass das Preisgeld der Town & Country Stiftung für viele der Initiativen und Projekte ein wichtiger Beitrag sein kann. Darüber hinaus ist es uns jedoch besonders wichtig, die Verantwortlichen und ihr großartiges, für unsere Zivilgesellschaft unentbehrliches Tun zu würdigen: Sie alle feiern wir heute Abend, wenn wir – stellvertretend für sie – die 16 Landespreisträger auf die Bühne bitten. Wir sind froh und von Herzen dankbar, dass es so viele Menschen mit so viel Herz und Empathie gibt. Ohne sie wäre unsere Gesellschaft ärmer.“Alle Landespreisträger des 11. Town & Country Stiftungspreises werden zudem für den Deutschen Engagementpreis 2025 nominiert, den Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Dafür können die Ausgezeichneten aller in Deutschland vergebenen Engagementpreise nominiert werden; Träger ist seit 2024 die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE), die diese Aufgabe vom Bundesverband Deutscher Stiftungen übernommen hat.