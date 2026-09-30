1.000 € für starke Geschwister: Town & Country Stiftung unterstützt Projekt in Halle (Saale)

Aufmerksamkeit und Entlastung – die Geschwistertreffen des Vereins zur Förderung krebskranker Kinder Halle (Saale) e. V. werden von der Town & Country Stiftung mit einem Preisgeld in Höhe von 1.000 € gefördert. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen und ihnen stärkende Angebote ermöglichen.



Erkrankt ein Kind an Krebs, verändert sich das gesamte Familienleben schlagartig. Während ein Elternteil dauerhaft in der Klinik an der Seite des kranken Kindes ist, trägt der andere den Alltag zu Hause – oft an der Belastungsgrenze. Für die Geschwister bedeutet dies: weniger Zeit, weniger Aufmerksamkeit und ein ständiges Gefühl der Unsicherheit. Gewohnte Routinen, die Kindern normalerweise Halt und Sicherheit geben, geraten aus dem Gleichgewicht. Gerade jüngere Geschwisterkinder dürfen zudem häufig nicht mit zu Besuchen in der Klinik und erhalten nicht immer ausreichend Informationen über die Erkrankung. Gleichzeitig nehmen sie die Sorgen und Anspannungen ihrer Eltern und Geschwister genau wahr.



Die Folge können Ängste, Einsamkeit und das Gefühl sein, mit den eigenen Bedürfnissen zurückstecken zu müssen. Genau hier setzt der Verein zur Förderung krebskranker Kinder Halle (Saale) an.



Geschwistertreffen schaffen Raum für Austausch und Entlastung



Mit monatlichen thematischen Geschwistertreffen sowie einer jährlichen mehrtägigen Geschwisterfreizeit schafft der Verein für 8 – 10 Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren sichere Räume für Austausch, Entlastung und altersgerechte Aufklärung. In Einheiten zu Themen wie Gefühle, Selbstwahrnehmung und Problemlösung, können die Kinder darüber sprechen, was sie bewegt.



Dabei ist ausdrücklich auch Platz für Gefühle, die im Familienalltag häufig keinen Raum bekommen. Wut, Trauer, Angst oder ambivalente Gefühle dürfen ausgesprochen werden, ohne dass die Kinder dafür bewertet werden. Gleichzeitig erfahren sie, dass andere Kinder ähnliche Situationen erleben und sie mit ihren Gedanken und Sorgen nicht allein sind.



Ergänzt wird das Angebot durch erlebnispädagogische Aktivitäten, die Gemeinschaft stärken und Mut machen. Das Preisgeld der Town & Country Stiftung wird eingesetzt, um genau diese Aktivitäten zu ermöglichen.



Auszeichnung mit dem Town & Country Stiftungspreis



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Sören Dannenberg, Franchisenehmer von Sushi Deluxe und Sushifreunde in Magdeburg, die Urkunde und würdigte das Engagement des Vereins: „Geschwister krebskranker Kinder tragen eine enorme Last, die viel zu selten gesehen wird. Dieses Projekt schenkt ihnen Aufmerksamkeit, Austausch und vor allem Entlastung, was die seelische Gesundheit der beteiligten Geschwisterkinder entscheidend verbessern kann. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Town & Country Stiftungspreis diese wichtige Arbeit unterstützen können!“



Vereinsleiterin Sylvia Schmieder, freut sich über den Stiftungspreis: „Die Auszeichnung bedeutet uns sehr viel, weil sie die Geschwisterkinder in den Mittelpunkt rückt, die im Familienalltag mit einer Krebserkrankung oft zurückstecken müssen. Wir freuen uns, mit dem Preisgeld besondere Momente und wichtige Begegnungen für sie schaffen zu können.“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte wurden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählte die Projekte aus.



Erstmalig wurde auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ wurden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (