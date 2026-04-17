1.000 € für mehr Lachen im Schulalltag

Humor macht stark: Für ihr Schulclownprojekt erhält die true!moments gUG 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Mit ihrem Schulclownprojekt bringt die true!moments gUG Humor, Empathie und emotionale Bildung in den Schulalltag. Professionell ausgebildete Clowns besuchen regelmäßig Schulen und begegnen Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe. Sie spielen, improvisieren, hören zu und schaffen Momente, in denen sich junge Menschen gesehen und ernst genommen fühlen.



Gerade in einer Zeit, in der viele Kinder unter Leistungsdruck, Stress oder sozialen Herausforderungen leiden, leisten die Schulclowns einen wichtigen Beitrag: Sie stärken Selbstvertrauen, fördern soziale Kompetenzen und helfen, Spannungen im Schulalltag abzubauen. Durch humorvolle Impulse eröffnen sie neue Perspektiven und unterstützen ein respektvolles Miteinander in der Klassengemeinschaft.



Ein besonderer Fokus liegt auf benachteiligten Kindern und Jugendlichen. In enger Zusammenarbeit mit Lehrkräften und Schulsozialarbeit werden insbesondere stille, zurückgezogene oder auffällige Schülerinnen und Schüler sensibel angesprochen und in das gemeinsame Erleben einbezogen. So entsteht ein geschützter Raum, in dem Vertrauen wachsen kann.



Seit 2019 ist das Projekt bereits an 14 Schulen aktiv und zeigt nachhaltige Wirkung: Lehrkräfte berichten von einem besseren Klassenklima, mehr Offenheit im Umgang miteinander und einer spürbaren emotionalen Entlastung der Kinder.



Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung möchte die true!moments gUG weitere Schulclown-Einsätze ermöglichen, neue Clowns ausbilden und begleitende Materialien sowie Workshops für Lehrkräfte entwickeln.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Kathleen Pfennigsdorf, Geschäftsführerin der AKOMA GmbH, die Urkunde und würdigte das Engagement der Projektverantwortlichen: „Das Schulclownprojekt zeigt auf beeindruckende Weise, wie wichtig emotionale Bildung für die Entwicklung von Kindern ist. Mit Humor, Empathie und echter Zuwendung werden hier Selbstvertrauen und Gemeinschaft gestärkt. Dieses Projekt bringt nicht nur Kinder zum Lachen, sondern macht Schule menschlicher und genau das unterstützen wir sehr gerne.“



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Wenn Kinder lachen, öffnen sie sich – für sich selbst und für andere. Genau dort setzen wir an. Die Förderung hilft uns, noch mehr Schulen zu erreichen und Kindern diese wertvollen Momente zu schenken“, so Andrea Geser-Novotny, Geschäftsführerin der true!moments gUG.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (