1.000 € für kreative Blockpartys in Halle-Neustadt

Bunte Workshops, gute Musik und neue Freundschaften: Für sein Projekt „Blockparty“ erhält der Wall & Space e. V. 1.000 € von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Mehrmals im Jahr verwandelt sich das Plattenbauviertel Halle-Neustadt in ein kreatives, offenes Straßenfest. Die mobilen „Blockpartys“ finden jeweils an unterschiedlichen Orten im Stadtteil statt und bringen ein buntes Mitmach-Angebot direkt zu den Kindern und Jugendlichen vor Ort. Dabei begegnen sich Menschen verschiedener Altersgruppen und sozialer Hintergründe – viele der Besucher:innen haben eine Migrationsgeschichte oder kommen aus einkommensschwachen Familien.



Rund 50 Kinder und Jugendliche pro Veranstaltung können kostenlos an den verschiedenen Angeboten teilnehmen und dabei ganz unterschiedliche Interessen entdecken. Zwischen 3D-Drucken, Tanzworkshops, digitalen Lernangeboten, Straßenkunst, Farbwerkstätten und Holzbauprojekten entsteht spielerisch, was die Organisator:innen „Community Building durch Kunst und Kultur“ nennen: kreative Lernerfahrungen, Selbstbewusstsein, soziale Stärke und neue Verbindungen, die über die „Blockpartys“ hinauswirken.



Niedrigschwellige Angebote schaffen neue Perspektiven



Ein besonderer Bestandteil des Projekts ist die Verbindung zu den sozialen Einrichtungen im Stadtteil. Bei den „Blockpartys“ können sich beispielsweise Kinder- und Familienzentren oder das Quartiersmanagement mit ihren Angeboten vorstellen. So lernen die Kinder und Jugendlichen nicht nur neue Aktivitäten kennen, sondern auch Anlaufstellen, die ihnen und ihren Familien im Alltag unterstützen können.



Durch den regelmäßigen Wechsel des Veranstaltungsortes erreicht der Wall & Space e. V. immer wieder neue Kinder, Jugendliche und Familien und knüpft Kontakte zu weiteren Einrichtungen im Viertel. Die „Blockpartys“ schaffen damit einen unkomplizierten Zugang zu Bildung, Kultur und sozialen Angeboten.



Mit Hilfe des Stiftungspreises können neue Workshops umgesetzt, Materialien finanziert und kostenlose Snacks wie Obst und belegte Brote bereitgestellt werden. Gerade für Kinder, die ohne Taschengeld kommen, ist das ein wichtiger Bestandteil des kostenlosen Angebots.



Auszeichnung mit dem Town & Country Stiftungspreis



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Sören Dannenberg, Franchisenehmer von Sushi Deluxe und Sushifreunde in Magdeburg, die Urkunde und zeigte sich beeindruckt vom Engagement des Vereins: „Was für eine tolle und kreative Möglichkeit für Kinder und Jugendliche außerhalb der digitalen Welt mit Gleichaltrigen Neues auszuprobieren. Ihr Einsatz zeigt wie niedrigschwellig über Kunst, Kultur und Kreativität Interessen geweckt und neue Kontakte geknüpft werden können – dieses Engagement unterstützen und würdigen wir gerne mit dem Town & Country Stiftungspreis.“



Im vergangenen Jahr wurden bereits zwei große Blockpartys mit insgesamt über 1.000 Besucher:innen umgesetzt. Gemeinsam mit mehr als 15 Einrichtungen aus Halle-Neustadt entstanden Angebote, die nicht nur Spaß machen, sondern neue Perspektiven eröffnen.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte wurden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählte die Projekte aus.



Erstmalig wurde auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ wurden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (