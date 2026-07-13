1.000 € für „gemeinsamSTARKwerden“ im Stadtteil Sandheide

Gemeinsam lernen und wachsen: Für ihr Projekt „gemeinsamSTARKwerden“ erhält der füreinander e. V. 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Mit dem Projekt „gemeinsamSTARKwerden“ bietet der füreinander e. V. Kindern im Grundschulalter im Stadtteil Sandheide einen verlässlichen und geschützten Lern- und Begegnungsraum. Hier wird gemeinsam gespielt, ein kostenloses Mittagessen gegessen und mit Hausaufgaben oder beim Lernen geholfen. Viele der Kinder wachsen unter belastenden Bedingungen auf und haben einen Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung. Die Corona-Pandemie hat viele Kinder schulisch zusätzlich weit zurückgeworfen. Dem Team des füreinander e. V. ist es daher ein Anliegen positive Lernerfahrungen zu schaffen und schulische Grundlagen wie das kleine Einmaleins, Lesen und Schreiben zu stärken.



Fester Bestandteil des Programms ist das kostenfreie Mittagessen. So können die Kinder gestärkt in die Lernzeit starten. Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung möchte der Verein das gesunde, frisch gekochte Mittagessen für alle Kinder sichern.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Melanie Blümling-Kettner die Urkunde und lobte das Engagement des Vereins: „Gerade Kinder, die unter schwierigen Bedingungen aufwachsen, brauchen einen Ort, an dem sie gesehen, gestärkt und unterstützt werden. Das Projekt gemeinsamSTARKwerden verbindet Lernen, Gemeinschaft und Fürsorge auf ganz besondere Weise. Dieses Engagement verdient Anerkennung und genau deshalb unterstützen wir Sie sehr gerne mit dem Town & Country Stiftungspreis.“



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Viele Kinder kommen zu uns mit wenig Selbstvertrauen und großen schulischen Herausforderungen. Umso schöner ist es zu erleben, wie sie bei uns Schritt für Schritt aufblühen, Vertrauen fassen und wieder Freude am Lernen entwickeln. Das gemeinsame Mittagessen, die Unterstützung im Alltag und das Miteinander geben ihnen Halt und zeigen: Du bist wichtig und nicht allein. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Angebot dank der Unterstützung der Town & Country Stiftung weiterhin ermöglichen können“, so Marei Wendel, 2. Vorstandsvorsitzende.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte wurden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählte die Projekte aus.



Erstmalig wurde auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ wurden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (