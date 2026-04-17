1.000 € für einen sicheren Treffpunkt

Ein Ort zum Ankommen, Lernen und Wachsen: Der Jugendtreff des Internationalen Bildungs- und Umweltvereins erhält 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Der IBUV Jugendtreff ist ein kostenloser und niedrigschwelliger Treffpunkt für Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren. Viele von ihnen wachsen unter herausfordernden Bedingungen auf – beengte Wohnverhältnisse, fehlende Lernmöglichkeiten oder geringe Unterstützung im Alltag prägen ihren Alltag. Der Jugendtreff bietet ihnen einen geschützten Raum, in dem sie sich entfalten, Freundschaften schließen und Unterstützung erfahren können.



Neben offenen Treffzeiten gehören Lernförderung, Hausaufgabenhilfe sowie kreative und digitale Angebote zum festen Programm. Ob Kochen, Musik, Fotografie oder Gaming – die Jugendlichen können ihre Interessen entdecken und neue Fähigkeiten entwickeln. Workshops fördern zudem Teamgeist, Medienkompetenz und Selbstvertrauen. Ehrenamtliche begleiten die Jugendlichen individuell, unterstützen sie bei schulischen Herausforderungen und stärken ihre sozialen Kompetenzen.



Das Preisgeld der Town & Country Stiftung wird für Materialien, pädagogische Spiele, Workshopangebote sowie kleine Aufwandsentschädigungen für die engagierten Ehrenamtlichen eingesetzt. So kann das Angebot langfristig gesichert und weiterentwickelt werden.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Peter Hoppe, Geschäftsführer der Massivhaus Unna GmbH, die Urkunde und lobte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Der IBUV Jugendtreff schafft einen Ort, an dem junge Menschen unabhängig von ihrer Herkunft Unterstützung, Orientierung und Gemeinschaft erfahren. Hier entstehen Chancen, die weit über den Alltag hinaus wirken. Dieses Engagement stärken wir sehr gerne mit dem Town & Country Stiftungspreis“



Mit großer Freude nahmen die Verantwortlichen die Auszeichnung entgegen: „Der Jugendtreff ist für viele unserer Jugendlichen ein zweites Zuhause. Die Förderung hilft uns, ihnen weiterhin einen sicheren Raum zu bieten, in dem sie sich ausprobieren, lernen und ihre Zukunft aktiv gestalten können“, so der Vorstand.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (