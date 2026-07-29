1.000 € für besonderen Begegnungsort im Grünen

Artenschützer im Generationengarten von Nauendorf – für sein naturnahes Gärtnern für Jung und Alt erhält der Heimatverein Nauendorf e. V. 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Der Generationengarten Nauendorf ist weit mehr als ein Ort zum Pflanzen und Ernten: Er ist ein Ort des Lernens, der Begegnung und des Miteinanders. In enger Kooperation mit der örtlichen Grundschule, dem Hort und der Kita hat der Heimatverein Nauendorf 2024 den Generationengarten ins Leben gerufen. Während einer aufregenden Projektwoche legten rund 250 Kinder mit der Unterstützung von Familien, Lehrkräften und Vereinsmitgliedern Wege an, bauten Hochbeete, pflanzten Bäume, errichteten Insektenhotels, Nistkästen und Igelhäuser und gestalteten ein Weidentipi und einen Barfußpfad. So wurde Wissen über Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit praktisch vermittelt und für die Kinder hautnah erlebbar.



Heute ist der Generationengarten fester Bestandteil des Dorflebens. Schulklassen und Kitagruppen nutzen ihn regelmäßig als grünes Klassenzimmer oder Treffpunkt im Grünen. Auch nach dem Unterricht kommen viele Kinder freiwillig in den Garten, um die Pflanzen zu gießen, Unkraut zu jäten oder Neues auszusäen. Ehrenamtlich engagierte Seniorinnen und Senioren begleiten das Projekt mit viel Geduld und geben ihr Wissen über die Natur und ökologische Zusammenhänge an die Jüngsten weiter.



Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung möchte der Heimatverein Nauendorf notwendige Gartengeräte, weitere Insektenhotels und Materialien für zukünftige Workshops und Pflanzenaktionen anschaffen sowie die laufende Renovierung des Gartenschuppens finanzieren.



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Ich bedanke mich im Namen des Heimatverein Nauendorf e. V. sowie aller Kinder, Familien und Engagierten herzlich für die Auszeichnung im Rahmen des 12. Town & Country Stiftungspreises und die damit verbundene Förderung in Höhe von 1.000 Euro. Die Unterstützung hilft uns dabei, den Generationengarten als Lern- und Begegnungsort weiterzuentwickeln und insbesondere das Thema Natur-, Umwelt- und Bienenschutz praktisch erlebbar zu machen.“, so Mario Baartz, Vorstandsmitglied des Heimatverein Nauendorf.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte wurden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählte die Projekte aus.



Erstmalig wurde auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ wurden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (