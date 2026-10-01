1.000 € für Patenschaften in Halle (Saale): Town & Country Stiftung stärkt ehrenamtliche Unterstützung für Kinder

Unterstützung für Kinder mit besonderen Herausforderungen: Patenschaften für Kinder der Freiwilligen-Agentur Halle (Saale) e. V. wird mit 1.000 € von der Town & Country Stiftung gefördert. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises unterstützt die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Die Patenschaften richtet sich an Familien mit Kindern im Alter von drei bis zwölf Jahren, die Unterstützung bei der Lebens- und Alltagsorganisation, bei Unternehmungen sowie bei Erziehungsfragen benötigen. Viele von ihnen sind alleinerziehend, finanziell belastet oder haben kein stabiles soziales Umfeld. Hier setzen die ehrenamtlichen Pat:innen der Freiwilligen-Agentur Halle (Saale) an: Sie schenken Zeit, Rat und Orientierung. Die Pat:innen treffen sich regelmäßig mit den Kindern, verbringen mehrere Stunden mit ihnen und unternehmen gemeinsame Aktivitäten. Die feste Routine und gemeinsame Zeit entlasten die Familien im Alltag und die Kinder profitieren von einem stabileren Umfeld.



Dabei geht es vor allem um Hilfe zur Selbsthilfe. Die Pat:innen teilen ihre Erfahrungen, fungieren als Rollenvorbilder und unterstützen die Familien dabei, eigene Lösungen zu entwickeln. Für die Kinder entstehen durch gemeinsame Unternehmungen und niedrigschwellige Freizeitangebote zusätzliche Möglichkeiten für Bildung, Förderung und soziale Teilhabe.



Bedarf an Patenschaften in Halle wächst



Im vergangenen Jahr konnte die Freiwilligen-Agentur Halle (Saale) fünf neue stabile Patenschaften aufbauen. Die Rückmeldungen zeigen positive Wirkungen: Der Stresspegel der Eltern sinkt und der Familienzusammenhalt wird gestärkt. Durch die erfolgreiche Umsetzung erreichen den Verein viele weitere Anfragen aus der ganzen Stadt.



Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung sollen dafür nun weitere Pat:innen akquiriert und Fortbildungen für bestehende Pat:innen finanziert werden. Außerdem plant die Freiwilligen-Agentur Austauschtreffen und Aktionstage für die ehrenamtlichen Pat:innen und ihre jeweiligen Kinder.



Auszeichnung mit dem Town & Country Stiftungspreis



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Sören Dannenberg, Franchisenehmer von Sushi Deluxe und Sushifreunde in Magdeburg, die Urkunde und lobte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Kinder zu fördern, heißt Zukunft zu schenken. Die Patenschaften für Kinder zeigen auf beeindruckende Weise, wie ehrenamtliches Engagement die Gemeinschaft wachsen lässt. Diesen Einsatz unterstützen und würdigen wir gerne mit dem Town & Country Stiftungspreis.“



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Das Besondere an den Patenschaften ist die Begegnung auf Augenhöhe. Unsere Ehrenamtlichen geben nicht nur Unterstützung, sie teilen ihr Wissen, ihre Lebenserfahrung und schenken den Kindern Zeit, Verständnis und Mut. Mit der Auszeichnung der Town & Country Stiftung können wir unser Projekt weiter ausbauen und so noch mehr Kinder erreichen!“, so Nicole Niemann, Koordinatorin.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte wurden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählte die Projekte aus.



Erstmalig wurde auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ wurden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (