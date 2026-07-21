1.000 € für „Jugend ins Stadion“

Gemeinsam unbeschwert jubeln: Für sein Projekt „Jugend ins Stadion“ erhält der MSV Fanclub Innenhafen e. V. 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Ein Besuch im Fußballstadion ist für viele Kinder und Jugendliche ein aufregendes und unvergessliches Erlebnis – sie können die Gemeinschaft des Fan-seins erleben, mitfiebern und jubeln, wenn ihre Lieblingsspieler ein Tor schießen oder verhindern. Ein solches Erlebnis sollte nicht an die Möglichkeiten der Familien gebunden sein müssen. Daher setzt sich der MSV Fanclub Innenhafen e. V. seit 2022 mit „Jugend ins Stadion“ dafür ein, dass benachteiligte Kinder und Jugendliche aus verschiedenen sozialen Einrichtungen in Duisburg die Gelegenheit bekommen, ein Fußballspiel des MSV Duisburg live zu erleben. Die Kosten für die Anreise und den Eintritt übernimmt dabei vollständig der Verein.



„Jugend ins Stadion“ ermöglichte an jedem Heimspiel zunächst 35 und mittlerweile 50 Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 17 Jahren die Teilhabe. Lokale Jugendhilfeeinrichtungen organisieren die Verteilung in Absprache mit dem Verein, sodass bei fast jedem Spiel andere kleine Fans die Möglichkeit bekommen, ein Fußballspiel im Stadion zu erleben. Seit 2022 hat der MSV Fanclub Innenhafen mit seinem besonderen Projekt mehrere hundert benachteiligte Kinder und Jugendlich erreicht.



Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung in Höhe von 1.000 € möchte der Verein das Projekt weiterführen und ausbauen, sodass zukünftig noch mehr junge Fans von den kostenfreien Stadionbesuchen profitieren können.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter und Town & Country Franchise-Partner Konrad Geselbracht die Urkunde und würdigte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Dieser Stiftungspreis ist mehr als eine Auszeichnung. Er ist ein Zeichen der Wertschätzung für Menschen, die mit ihrem Einsatz etwas bewegen und anderen Mut machen. Als Stiftungsbotschafter freue ich mich sehr, dieses Engagement sichtbar machen zu dürfen.“



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Wir freuen uns sehr, dass die Town & Country Stiftung unsere Aktion wieder unterstützt. Inzwischen bringen wir über 50 Kinder und Jugendliche zu den Heimspielen ins Stadion“, so Jens Thiem, Vorstandsvorsitzender des MSV Fanclub Innenhafen.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte wurden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählte die Projekte aus.



Erstmalig wurde auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ wurden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (