1.000 € für Deutschkurse mit Kinderbetreuung

Bildungsbarrieren abbauen und geflüchtete Familien stärken – für die Deutsch-Sprachkurse für Geflüchtete mit Kinderbetreuung erhält der Bildung für alle e. V. 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Sprache ist der Schlüssel zu Bildung, gesellschaftlicher Teilhabe und einem gelungenen Neuanfang. Doch gerade geflüchtete Eltern – insbesondere Mütter – können häufig keine Sprachkurse besuchen, weil verlässliche Kinderbetreuung fehlt. Genau hier setzt das Projekt „Kostenlose Sprachkurse inklusive Kinderbetreuung“ von Bildung für alle e. V. an: Praxisnahe Deutschkurse für Eltern werden mit einer liebevollen Kinderbetreuung direkt am Kursort verbunden – damit wird die Grundlage für gelingende Integration der ganzen Familie geschaffen. Die Mütter und Väter können sich auf die Beaufsichtigung ihrer Kinder während der Angebote verlassen. Nur so sind sie selbst in der Lage, sich auf den Kurs zu konzentrieren.



Während die Eltern Deutsch lernen und sich auf den Alltag in Deutschland vorbereiten, erleben die Kinder einen geschützten Raum zum Spielen, Lernen und Entdecken. Die Kinder knüpfen erste Freundschaften, kommen selbst mit der deutschen Sprache und dem deutschen Bildungssystem in Berührung und entwickeln wichtige soziale Kompetenzen.



Jährlich profitieren mehr als 500 Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund von dem Angebot, darunter insbesondere geflüchtete Eltern und ihre Kinder. Viele Teilnehmende konnten ihre Deutschkenntnisse bereits deutlich verbessern und anschließend weitere Bildungsangebote wie Zertifikatkurse, Sprachcafés oder Tandemprogramme nutzen.



Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung möchte der Verein die begleitende Kinderbetreuung weiter ausbauen und langfristig sichern. Finanziert werden pädagogische Materialien, Spiel- und Lernangebote sowie Honorare für Betreuungskräfte. Dadurch können künftig noch mehr Familien an den Sprachkursen teilnehmen und ihre Kinder gleichzeitig bestmöglich gefördert werden.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte wurden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählte die Projekte aus.



Erstmalig wurde auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ wurden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem

(lifePR) (