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1.000 € für Bewegung auf Rollen: Inlineskate-Projekt von der Town & Country Stiftung gefördert

„Jede:r kann skaten!“ des Halleschen Inline Skate Club e. V. mit Stiftungspreis ausgezeichnet

(lifePR) (Halle (Saale), )
Sportlicher Spaß für alle: Für ihr Projekt „Jede:r kann skaten!“ erhält der Hallesche Inline Skate Club 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.

Seit fast 20 Jahren bietet der Hallesche ISC e. V. dreitägige Skate-Kurse an Grundschulen und in Horten an, in denen die Jungen und Mädchen die Grundlagen des Inlineskatens erlernen können. Neben ersten Fahrübungen und basalen Techniken steht dabei vor allem der Spaß an Bewegung im Vordergrund. Der Name ist Programm: „Jede:r kann skaten!“ ermöglicht durch den Abbau von Barrieren und einen erleichterten Übergang in den Verein, allen teilnehmenden Kindern die Freude am Inlineskaten kennenzulernen.

Leihmaterialien bauen Zugangsbarrieren ab

Das Projekt richtet sich gezielt an Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren aus Halle Neustadt – einem Stadtteil mit vielen Familien, die von Grundsicherung leben oder einen Migrationshintergrund haben. Häufig scheitert die Teilnahme an Sportangeboten hier bereits an der fehlenden Ausrüstung. Um diese Hürde abzubauen, stellt der Verein Leihmaterialien wie Skates, Helme und Schutzausrüstung zur Verfügung und ermöglicht so auch Kindern aus finanziell benachteiligten Familien die Teilnahme an den Kursen.

Das Preisgeld der Town & Country Stiftung fließt in die Anschaffung von Schutzmaterialien und Kinderskates in mehreren Größen, die künftig bei Schul- und Hortkursen ausgeliehen werden können. So wird ein niedrigschwelliger Zugang zum Sport geschaffen und der Übergang in das Trainieren im Verein erleichtert.

Auszeichnung mit dem Town & Country Stiftungspreis

Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Sören Dannenberg, Franchisenehmer von Sushi Deluxe und Sushifreunde in Magdeburg, die Urkunde und zeigte sich beeindruckt vom Engagement der Ehrenamtlichen: „Mit Ihrem Projekt öffnen Sie den Kindern die Tür zum Skatesport, indem Sie Hürden wie fehlende Ausrüstung keine Rolle spielen lassen. Jede:r kann skaten! meint, was es verspricht, denn es ermöglicht Kindern einen unkomplizierten Einstieg in Bewegung, Gemeinschaft und Selbstvertrauen. Es ist beeindruckend zu sehen, wie hier mit Herz seit Jahrzehnten Barrieren abgebaut werden und sportlicher Spaß in den Vordergrund gerückt wird. Dieses Engagement unterstützen und würdigen wir sehr gern mit dem Town & Country Stiftungspreis.“

Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Bereits jetzt ist das Interesse an den Skatekursen an Grundschulen und Horten groß. Nach der Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft im Inline-Speedskating in diesem Jahr ist es uns gelungen, den Speedskatingsport in Halle sichtbar zu machen und das besondere Flair an Geschwindigkeit und Taktik zu erleben. Über die Unterstützung durch den Town & Country Stiftungspreis freuen wir uns sehr.“, so Christin Backstein, Vorstandsvorsitzende des Halleschen ISC.

Über den Town & Country Stiftungspreis

Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte wurden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählte die Projekte aus.

Erstmalig wurde auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ wurden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

Town & Country Stiftung

„Mensch sein heißt verantwortlich sein“ – diesem Leitsatz folgt die gemeinnützige Town & Country Stiftung seit ihrer Gründung durch das Unternehmerpaar Gabriele und Jürgen Dawo im Jahr 2009. Neben der Förderung der Kinder- und Jugendhilfe engagiert sich die Stiftung für unverschuldet in Not geratene Bauherren und Eigentümer von zu Wohnzwecken selbstgenutzten Einfamilienhäusern, für Bildungsprojekte im Bereich Natur- und Umweltbildung, für Kunst und Kultur sowie für bürgerschaftliches Engagement.

Town & Country Stiftung
Anger 55/56
99084 Erfurt
Tel: 0361 644 789 14
pr@tc-stiftung.de

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