Town & Country Haus: Deutschlands meistgebautes Markenhaus*

Town & Country Haus blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück und freut sich über zahlreiche Auszeichnungen in der Branche „Massivhausanbieter“. Unsere Interessenten und Bauherren bilden als Verbraucherstimmen die Grundlage, weshalb wir uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen in Deutschlands meistgebautes Markenhaus bedanken möchten.Mithilfe der Verbraucherstimmen konnte das F.A.Z. Institut als auch das Marktforschungsinstitut ServiceValue in Kooperation mit Focus-Money und BILD am Sonntag verschiedene Studien durchführen.Trotz der Herausforderungen für die Baubranche begleitet Town & Country Haus seit der Unternehmensgründung 1997 Bauherren in die eigenen vier Wände. Durch die Wahrnehmung der Öffentlichkeit folgten 10 Jahre nach der Gründung die ersten Preise und Auszeichnungen, wie der deutsche Franchisegeber-Preis, der Strategiepreis oder der deutsche Unternehmerpreis.In diesem Jahr darf sich Town & Country Haus unter anderem über die Auszeichnungen „Hohe Weiterempfehlung“, „Deutschlands Beste Fertig- & Massivhaus-Anbieter“, „Die Besten für Familien“, „Rund ums Haus – Deutschlands Beste“, „Fairer Massivhausanbieter 2022“, „Top Preis-Leistung“ und „Exzellente Nachhaltigkeit“ freuen.Bei Town & Country erhalten Bauherren alles aus einer Hand: Haus, Grundstück und Finanzierung. „Welche Probleme in Zukunft auch immer auf die ganz normale Bauherrenfamilie zukommen werden, wir werden gemeinsam Lösungen dafür finden“, so Benjamin Dawo. Denn gemeinsam bauen wir auf die Erfahrung von mehr als 40.000 gebauten Massivhäusern in Deutschland und Österreich.*seit 2009