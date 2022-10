Mit Leichtigkeit massiv bauen

Der Porenbeton vereint Wärmedämmung, Wirtschaftlichkeit und eine massive Bauweise für ein langlebiges, energieeffizientes Eigenheim.Porenbeton auch unter Gasbeton oder Ytong bekannt, ist ein gehärteter Baustoff. Auch wenn sein Name uns weismachen will, dass er zur Gattung Beton gehört, ist dieser Baustoff rein natürlichen Ursprungs. Seine Zutaten sind Zement und Kalk als Bindemittel, Quarzmehl als Zusatzstoff, Aluminium als Porenbildner und Wasser als Verdünner. Steine aus Porenbeton haben einen hohen Anteil von Luft und relativ wenig feste Masse. Doch trotz seiner Leichtigkeit ist dieser Stein in monolithischer Bauweise ein wahrer Kraftprotz. Und dank seiner natürlichen Herstellung, die Steine werden nicht gebrannt, sondern getrocknet, verfügt er obendrein über eine charmante Ökobilanz. Seinen ökologischen Fußabdruck krönt er, indem er optimal recycelt werden kann.Der Porenstein bringt von Natur aus hervorragende Charaktereigenschaften mit: Er ist belastbar, beständig, stabil und sicher. Er ist somit einer der wenigen Baustoffe, welcher für die Errichtung tragender Elemente geeignet ist, und gleichzeitig gute Wärmedämmwerte bilanziert. So gut, dass es zur Einhaltung der gesetzlichen Höchstwerte am Mauerwerk keine zusätzliche Wärmedämmschicht braucht. Und trotz zusätzlicher Beschichtung der Fassade, zum Beispiel mit einer Putzschicht, rechnet sich diese Systembauweise.Es stimmt, der Porenbeton besteht zu 80 Prozent aus Luft, aber genau darin liegt das Geheimnis seiner hervorragenden Eigenschaften. Es ist die einheitlich poröse Struktur und die homogene Verteilung von Luftblasen, die eine gute Wärmedämmung versprechen. Ein kleiner Physikexkurs: Luft ist ein prima Isolator von Wärme. Getoppt wird Luft vom Vakuum. Verantwortlich für die Wärmedämmung sind minimale Poren die Luft enthalten. Setzen künftige Häuslebauer auf Porenbeton können sie den gefürchteten Heizkosten und in die Höhe treibenden Wärmebrücken Ade sagen.Der Porenbeton überzeugt als wahrer Alleskönner unter den Baustoffen. Natürlich in seiner Zusammensetzung, umweltbewusst in der Herstellung, leicht in der Handhabung, massiv in der Bauweise, langlebig im Material, optimal in der Wärmedämmung und wichtig: nicht brennbar! Wir von Town & Country Haus setzen auf Porenbeton. Wir schonen nicht nur die Ressourcen und Ihr Budget, sondern dämmen auf ganz natürlichem Weg und ohne schädliches Styropor.