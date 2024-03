Wenn Mensch und Natur zu neuem Leben erwachen

Die Natur erwacht zu neuem Leben, erste Blüten entfalten ihre Farben: Der Frühling naht im Lieblichen Taubertal. Die Osterferien als Startschuss in die Tourismussaison bringen eine Vielzahl von Aktivitäten in malerischer Kulisse mit sich. Für diese Zeit gibt es attraktive Arrangements und Angebote mit gemütlichen Unterkünften. Zudem bietet das Taubertal erholsame Spaziergänge oder Radausflüge entlang der Tauber und Entdeckungstouren an historischen Orten. Wohlfühlmomente versprechen ebenfalls die vielseitigen kulinarischen und kulturellen Highlights.Prächtige Osterbrunnen gehören im Taubertal zum traditionellen Bild im Frühjahr. Ein besonderer Blickfang sind beispielsweise die Kreationen in Rothenburg ob der Tauber: Gleich mehrere Brunnen in der Altstadt werden hier österlich geschmückt.In vielen Orten bieten kenntnisreiche Wanderführer Touren an, welche den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Landschaft auf besondere Weise näherbringen. Informationen zu vielen kulturellen, kulinarischen oder auch meditativen Themen können unter www.liebliches-taubertal.de/erleben/wandern/gefuehrte-Wanderungen.html abgerufen werden.Wer noch Ideen für die Frühlingsdekorationen oder kleine Geschenkideen für Ostern sucht, wird sicherlich auf dem Osterbasar von Freitag, 15. März, bis Sonntag, 17. März, im Kulturforum fündig. Hobbykünstlerinnen und Hobbykünstler aus Bad Mergentheim und der näheren Umgebung präsentieren ihre Kreationen. Im österlich geschmückten Kulturforum können Besucherinnen und Besucher an diesem Wochenende ebenfalls in aller Ruhe nach Geschenken stöbern oder nach Anregungen für die eigene Kreativität Ausschau halten. Diefreitags und samstags von 10 bis 17 Uhr, sonntags von 11 bis 17 Uhr. DerIn Wertheim am Main lockt der Ostermarkt am Samstag, 23., sowie dem verkaufsoffenen Sonntag, 24. März, zum Bummel durch die schöne Altstadt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr eine Mischung aus Unterhaltung, Information und Einkaufserlebnis. Der Ostermarkt wird wieder mit dem zweitägigen Streetfood-Festival und der Neu- und Gebrauchtwagen-Ausstellung auf dem Mainparkplatz kombiniert.In Creglingen ist traditionell am Ostermontag, 1. April, Markttreiben von 11 bis 18 Uhr. An bunten Krämerständen können verschiedenste Angebote entdeckt und kulinarische Schmankerl probiert werden. Für Kinder gibt es ein Karussell und die Geschäfte in der Creglinger Innenstadt haben geöffnet.Eine beliebte Tradition bei Einheimischen und Gästen ist das Osterkonzert der Musikkapelle im Weinort Markelsheim am Osterbrunnen vor dem Rathaus. In diesem Jahr findet es am Sonntag, 31. März, ab 10 Uhr statt. Während der Darbietungen können die Zuhörerinnen und Zuhörer edle Tropfen am Weinstand kosten und vom veranstaltenden Tourismusverein Interessantes über den Ort Markelsheim und seine Umgebung erfahren.Ebenfalls am Ostersonntag findet um 19.30 Uhr der traditionelle Ostertanz der Kurverwaltung Bad Mergentheim im Großen Kursaal des Kurhauses statt. Das Kurensemble Bad Mergentheim wird mit einem abwechslungsreichen musikalischen Programm durch diesen Abend führen. Karten gibt es beim Gästeservice im Haus des Gastes im Kurpark. Informationen können unter der Telefonnummer 07931/965-225 und bei der Tourist-Information am Marktplatz unter der Telefonnummer 07931/574813 erfragt werden.Rund um die Osterzeit gibt es in Weikersheim spannende Veranstaltungen. „Dem Grafen aufs Dach gestiegen“ heißt die Sonderführung im Schloss Weikersheim, die am Sonntag, 24. März, um 11 Uhr Gäste zu einem besonderen Rundgang einlädt. Ebenfalls an diesem Tag findet in der TauberPhilharmonie ein Konzert der „Salaputia Brass“ statt. Das zehnköpfige Bläserensemble knöpft sich ohne Pauken, aber mit Trompeten, Posaunen, Tuba und Schlagzeug neumodische Klassiker vor. Zum Ausklang der Osterwoche bietet sich ein gemütlicher Abend auf der Weikersheimer Sternwarte an. Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Beobachtungsabende wird auch am Freitag, 5. April, um 20 Uhr und am Samstag, 6. April, um 20 Uhr jeweils ein Beobachtungsabend angeboten.Seit vielen Jahren haben sich im Taubertal zahlreiche Erzeuger und ambitionierte Direktvermarkter einem hohen Qualitätsanspruch verschrieben. Eine zweitägige Genussreise für alle Sinne erwartet die Besucherinnen und Besucher des Niederstettener Genießermarktes in der und um die Alte Turnhalle am Samstag, 13. April, und am Sonntag, 14. April. Dass bei der großen Vielfalt heimischer Produkte keine Sinne unberührt bleiben, merken die Besucherinnen und Besucher, wenn sie durch die Feinkostmesse schlendern, sich mit den Erzeugern persönlich unterhalten und die Qualitätslebensmittel probieren. Mit neuen Koch- und Backideen sowie den leckeren Delikatessen im Gepäck kann sich jeder Gast ein Stück Genießermarkt auch mit nach Hause nehmen.Weitere Informationen zu den einzelnen Angeboten sind bei den jeweiligen Anbietern erhältlich. Details zu Freizeit- und Erholungsangeboten in der Region gibt es beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ unter der Telefonnummer 09341/825806 oder unter www.liebliches-taubertal.de . tlt