Plein Air „Nachlese“ im Roten Pavillon

Das fünfte Plein Air Festival ging im Mai dieses Jahres mit zahlreichen entstandenen Kunstwerken und glücklichen Teilnehmern zu Ende. Das bislang einzige Festival der Freiluftmalerei in ganz Deutschland fand in diesem Jahr besonders großen Anklang - mit über 150 Teilnehmern war es die erfolgreichste Plein Air Veranstaltung bisher.Die Stadt Bad Doberan beteiligte sich in diesem Jahr erstmalig am Plein Air Festival und dies wurde sogleich belohnt. Das mit 1.000 Euro dotierte Gewinnerbild des freien Malens zeigt das Münster Bad Doberan gespiegelt (Künstler: Ingo Bornholdt).Die Teilnehmer der Woche konnten ihre Farbpalette ordentlich ausschöpfen: Eine Woche lang herrlicher Sonnenschein, strahlend blauer Himmel, leuchtend gelber Raps, frühlingshaft grünen Bäumen, das blau-grün changierte Meer und ab und zu weiße Wolken am blauen Himmel. Nach über einer Woche künstlerischen Schaffens waren über 300 schöne Werke in der Kategorie „Freies Malen“ entstanden.Diese Werke werden vom 1. Juli bis zum 27. August 2023 im Roten Pavillon am Kamp in Bad Doberan zu sehen sein. Das Besondere der Ausstellung ist zudem, dass die Besucher einen Publikumspreis vergeben können. Über zwei Monate hinweg können Besucher der Ausstellung ihren persönliche „Liebling“ wählen und ihre Stimme dafür abgeben. Das meistgewählte Bild gewinnt ein Wochenende im Ostseebad Kühlungsborn in der malerischen Alten Büdnerei ( www.altebüdnerei.de ). Kristin Schröter – Besitzerin der Alten Büdnerei – ist seit Beginn an einen großen Fan und Partner vom Ostsee Plein Air Festival. Unter allen Teilnehmenden wird zudem ein Überraschungspreis von der Stadt Bad Doberan verlost.Weitere Informationen findet man auf der Website des Festivals www.ostsee-pleinair.de