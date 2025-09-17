Kühlungsborn ist Norddeutschlands schönster Urlaubsort

Das Ostseebad Kühlungsborn darf sich offiziell „Norddeutschlands schönster Urlaubsort“ nennen. In einer mehrwöchigen Aktion der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) in Zusammenarbeit mit dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (SHZ) und dem Deutschen Küstenportal (DKO) setzten sich die Küstenstadt und ihre einzigartige Mischung aus Natur, Gastfreundschaft und maritimem Flair gegen neun starke Konkurrenten durch.



Rund 2.000 Leserinnen und Leser hatten über einen Zeitraum von etwa einem Monat die Möglichkeit, ihren Favoriten aus insgesamt zehn vorgestellten Urlaubsorten zu wählen. Zur Auswahl standen neben Kühlungsborn auch Binz, Fehmarn, Spiekeroog, Greetsiel, Wangerooge, Scharbeutz, Lüneburg, Glücksburg und Friedrichstadt. Alle Orte wurden vorab in ausführlichen Reportagen vorgestellt und anhand von sieben Kategorien bewertet – von Familienfreundlichkeit über Freizeitangebote bis hin zu besonderen Sehenswürdigkeiten.



„Kühlungsborn ist ein Ort, an dem man spürt, wie gut es tut, durchzuatmen und den Alltag hinter sich zu lassen. Die Kombination aus weitem Meer, frischer Küstenluft, grünen Dünen und der lebendigen Promenade schafft eine ganz besondere Stimmung. Viele Besucherinnen und Besucher lieben den Blick auf die historische Bäderarchitektur, das Spiel von Licht und Wasser und die kleinen Momente, in denen man einfach nur stehen bleiben und genießen möchte. “, so Marianna Just, Geschäftsführerin der Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn.



Mit kilometerlangem Sandstrand, historischen Bädervillen, einer der längsten Strandpromenaden Deutschlands sowie vielfältigen Freizeit- und Kulinarikangeboten zählt Kühlungsborn zu den beliebtesten Reisezielen an der Ostsee. Ob Familienurlaub, romantische Auszeit oder Aktivurlaub – der Ort begeistert seine Gäste mit einem unverwechselbaren Mix aus Erholung und Erlebnissen.



„Für uns zeigt diese Auszeichnung, dass Kühlungsborn nicht nur ein Urlaubsort ist, sondern ein Ort, an dem Menschen besondere Momente erleben, sich erholen und vielleicht sogar ein Stück Heimatspüren. Das motiviert uns, den Charme unseres Ortes weiter zu pflegen und Gäste immer wieder aufs Neue zu begeistern“, so Marianna Just.

(lifePR) (