Die Miniköche stellen selbst Nudeln her und üben fleißig für ihren großen Abschlussabend

Dank der Kooperation zwischen der Moselregion Traben-Trarbach Kröv und der Wein- und Ferienregion Bernkastel-Kues GmbH erhalten die Miniköche regelmäßig die Möglichkeit, verschiedene Gastronomiebetriebe kennenzulernen und die Vielfalt der regionalen Küche zu entdecken.



Bei ihrem Abschlussabend wollen die Miniköche nämlich nicht nur leckeres 4-Gang-Menü kochen, sondern auch sonst noch zeigen, was sie in den letzten zwei Jahren alles gelernt haben. Damit das richtig gut funktioniert, haben sie mit Britta Melsheimer und Katharina Riemer nochmal fleißig geübt: Wie deckt man einen Tisch richtig ein? Wie trägt man drei Teller? Und wie serviert man wie ein Profi? Die beiden waren begeistert – die Miniköche können das schon richtig gut!



Natürlich wurde auch gemeinsam mit Alessandro Riemer und den beiden Auszubildenen Hüseyin Mowafi und Felix Koppelkamm gekocht. Auch dieses Mal gab es wieder etwas sehr Leckeres und Saisonales: selbstgemachte Nudeln mit Spargelsoße! Der Nudelteig wurde ordentlich geknetet, dann durch eine Nudelmaschine gedreht und zu Bandnudeln geschnitten. Danach kam eine cremige Soße mit Spargel dazu, und als alles fertig war, wurde das leckere Essen schön angerichtet und mit frischem Spargel und Rucola garniert. Das hat allen super geschmeckt! Einige Miniköche fanden es so lecker, dass sie sich sogar Nachschlag geholt haben.



Ein großes Dankeschön geht an das liebe Team vom Boutique Hotel Villa Melsheimer, das den Miniköchen einen tollen Nachmittag beschert hat. Es wurde viel gelacht, gekocht und geübt – und jetzt freuen sich schon alle auf das nächste Treffen im Hotel Deinhards in BernkastelKues!

(lifePR) (