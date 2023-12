Auftaktveranstaltung „Moselregion wird nachhaltiges Reiseziel“

Die Moselregion Traben-Trarbach Kröv macht sich auf den Weg, nachhaltiges Reiseziel zu werden. Damit die Tourismusregion nicht alleine unterwegs ist, braucht es starke und engagierte Partnerbetriebe, die sich eine bewusste Nachhaltigkeit ebenfalls auf die Fahne schreiben möchten.Zu diesem Anlass ludt der Tourismuszweckverband gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach und der Beratungsfirma TourCert zu einer ersten Auftaktveranstaltung alle Leistungsträger der Moselregion zu einem Netzwerk Frühstück ein. Der Einladung sind ca. 30 Teilnehmer aus den Bereichen Hotellerie, Privatunterkünfte und Winzer gefolgt, ebenso wie die Tourist-Informationen in der Verbandsgemeinde und Presse Vertretern wie der SWR und RPR 1.Neben allgemeinen Informationen zum Thema Nachhaltigkeit und dem Tour Cert Zertifikatgab es Best Practice Beispiele aus der Region. Ingrid Sicard und Jan Klein vom Staffelter Hof aus Kröv berichten über ihre Maßnahmen im Zuge des Umweltschutzes. Neben Baumpflanz Aktionen an denen sich Einheimische sowie Touristen beteiligen können, geht es ihnen besonders um die Aufklärung. Für ökologischen Weinbau muss man auch mal mutig sein und sich einfach trauen, etwas Neues auszuprobierne, so Jan Klein.Ulrike Boor vom Weingut Louis Klein berichtet über deren Maßnahmen ökologischen Weinbau voranzutreiben. Als Natur- und Erlebnisbegleiterin ist sie der Natur besonders verbunden und engagiert sich in verschiedenen Klimaschutz Maßnahmen wie z.B:. Trockenmauern im Schlossberg Traben-Trarbach. Eine besonders schöne Idee hatte sie für ihre Weinberge in Wolf, wo seit einiger Zeit Zebus leben, die sich um die Bereinigung der Weinberge kümmern und dabei noch ein toller Hingucker für Wanderer sind. „Wir möchten mit unserer Arbeit einen Beitrag für die Allgemeinheit und zukünftige Generationen leisten. Als Winzer sind wir besonders auf die Natur als Ressource angewiesen und sehen deren Schutz daher als Pflicht an,“ so Ulrike Boor.Neben Zeit für Fragen an die Kollegen bleibt bei einem leckeren frischen Kaffee und Croissant und Muffins von der Kaffeerösterei Drei & Fünf aus Traben-Trarbach, auch noch genügend Zeit zum Austauschen und Diskutieren. Eine erfolgreiche Auftaktveranstaltung mit interessierten Betrieben gibt Hoffnung, eine Sensibilisierung zum Thema in der Moselregion Traben-Trarbach vorantreiben zu können.Wiebke Pfitzmann vom Tourismuszweckverband ruft interessierte Betriebe auf, sich in einem gemeinsamen aktiven Partnernetzwerk zu engagieren. „Wir möchten gerne als Gemeinschaftsprojekt mit den Leistungsträgern ein starkes Netzwerk aufbauen, in dem sich ausgetauscht und gemeinsam Maßnahmen entwickelt werden.“ Die Teilnahme am Partnerprogramm ist für BetriebeInteressierte Betriebe können sich gerne mit Fragen, Ideen oder Wünschen an den Tourismuszweckverband wenden, der sich über viele Teilnehmer in diesem Kreise freuen würde.Wer nicht dabei sein konnte und sich für das Thema interessiert, kann sich gerne den Bericht von SWR Aktuell anschauen: