Sportarena geht in 12. Spielzeit: AOK Active Beach startet in Warnemünde

„Am AOK ACTVE BEACH treffen sich Aktivurlauber, Einheimische sowie Amateur- und Profisporttreibende auf Augenhöhe“, sagte Matthias Fromm, Tourismusdirektor von Rostock und Warnemünde. „Hier gibt es eine Auszeit vom stressigen Alltag, analoges Beisammensein und reichlich Vitamin D gratis. Bemerkenswert ist auch, dass inzwischen viele Gäste und ganze Schulklassen schon vor der Anreise ihre Spielzeiten buchen.“„Wir erleben einen wahren Vorbuchungsansturm“, bestätigte auch Strandchef Andreas Zachhuber. „Vor allem bei Klassen- und Gruppenfahrten ist unser Angebot als Programmpunkt heiß begehrt. Der Sommer ist zudem wieder reich gespickt mit tollen Höhepunkten und vielen Sportarten zum Ausprobieren“, freute sich der ehemalige Bundesligatrainer auf die Saison.So findet am 8. Juli die Völkerballmeisterschaft MV statt, am 12. Juli die Schüler-Fußball-WM der WG Union und am 22. Juli ein großes Wikinger-Schachtunier (Kubb) mit 20 Teams. Der AOK-Sport-Beachtag am 24. August steht ganz im Zeichen der Familien mit vielen Mitmachaktionen für Jung und Alt. Die diesjährige Finaltour der Volleyballbeachmeisterschaften MV fällt auf den 19. und 20. August.„Außerdem wird es wieder in Kooperation mit der AOK Nordost die beliebten und kostenfreien Yoga- oder Qi-Gong-Kurse mit erfahrenen Trainern geben. Neben der Gesundheitskasse unterstützen zahlreiche regionale Unternehmen den AOK ACTIVE Beach“, zeigte sich Zachhuber dankbar.„Der AOK ACTIVE BEACH bietet nicht nur eine einzigartige Umgebung für Sport und gemeinsame Bewegung, sondern ermöglicht zugleich ein effektives Ganzkörpertraining auf weichem Ostseestrand für alle Sportfreunde, unabhängig vom Fitnessgrad“, betonte Juri Schlünz vom Gesundheitsmanagement der AOK Nordost. Hier könne jeder einfach dabei sein und sich nach Belieben auspowern.Der AOK ACTVE BEACH ist auch das Heimatrevier der Rostocker Robben. Der Lokalmatador und mehrfache Deutsche Meister will in diesem Jahr wieder angreifen und die Beachsoccer-Krone zurückerobern. Dafür wird hart am Warnemünder Ostseestrand trainiert. Nach dem Ligaauftakt in München vom 27. bis 29. Mai stehen drei weitere Spieltage im hessischen Korbach (24./25. Juni), am AOK ACTIVE BEACH Warnemünde (15./16. Juli) und in Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen (22./23. Juli) an, bevor am 19. und 20. August das Finale des 11. Deutschen DFB-Beachsoccercups im „Ostseestadion“ in der SportBeachArena am Warnemünder Teepott steigt.Bis Ende September ist der AOK ACTIVE BEACH täglich geöffnet. Der Eintrittspreis für die Nutzung des Angebots beträgt 2,- Euro pro Person. Inhaber der gültigen Kurkarte Warnemünde zahlen keinen Eintritt. Sportgeräte können zwischen 11 und 18 Uhr gegen Pfand ausgeliehen werden. Das aktuelle Kursangebot wird an der Infotafel am Strand oder im Internet www.aok.de unter dem Stichwort „Sommerkurse“ veröffentlicht.Weitere Infos: www.rostock.de/active-beach.html