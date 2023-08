Kleine Bar mit großen Zielen: Das plant das Rostdock zur Hanse Sail 2023

Am Montag postet die Hafenbar RostDock ein Bild in den sozialen Medien mit der Aufschrift „Sturm! RostDock bleibt dicht“ und versetzt damit alle Freunde des beliebten Treffpunktes auf der Haedgehalbinsel für einen Moment in Panik.Ist der Schock kurz verdaut und der Blick wieder klarer für das Kleingedruckte, folgt schnell Entwarnung für das RostDocker Herz: „Update zu morgen folgt. Bleibt bodenständig!“ heißt es weiter. Es darf wieder aufgeatmet werden.Das Sturmtief Zacharias fegt zwar weiterhin rücksichtslos über Norddeutschland und bringt damit so einige Pläne der diesjährigen Hanse Sail ins Wanken. So auch die des RostDocks, das nun von Stunde zu Stunde neu entscheiden muss, ob und wann wieder in bester Atmosphäre an der Hafenkante gegessen, getrunken, geschnackt und getanzt werden kann. Doch das Konzept steht und vermittelt schon vorab eine ganz klare Botschaft: Lasst uns gemeinsam die Welt verbessern!Dass sich die Bar am Stadthafen für unsere Umwelt einsetzt, ist längst kein Geheimnis mehr für ansässige Rostocker*innen. Und so wird allen Besucher*innen der Hanse Sail auch in diesem Jahr auf dem Achterdeck ein vielfältiges, nachhaltiges und regionales Programm geboten, bei dem nicht nur zugeschaut, sondern vor allem auch aktiv teilgenommen werden kann. Gemeinsam mit den Initiativen „Mein Hafen - Dein Hafen“, „Plastikfreie Stadt“ und „Fairtrade-Stadt Rostock“ bietet die Hafenbar eine grüne Oase für Groß und Klein.Den musikalischen Einstieg in das Programm liefert am Donnerstag ab 19 Uhr „4 Fun - Die Partyband“. Vorher bietet die Open Stage ab 16 Uhr Raum für alle, die selbst mal ins Rampenlicht treten wollen – egal, ob mit Poesie oder Melodie. Wer zwar mittendrin aber gleichzeitig doch lieber ganz für sich tanzen will, sollte sich die Silent Disco ab 21:30 nicht entgehen lassen.Am Freitag startet bereits ab 10 Uhr der Umwelttag im RostDock mit Spieleparcours von Rostocker Umweltinitiativen und einem gestalterischen Workshop um 14 Uhr. Wer Lust auf spannende Infos hat oder selbst sein Wissen unter Beweis stellen will, kann sich um 16 Uhr von dem Impulsvortrag „Bohne an Bord“ zum fair gehandelten Segelkaffee inspirieren lassen und um 17 Uhr beim Pubquiz auftrumpfen. Ab 19 Uhr gibts wieder einiges auf die Ohren mit Livebands wie „Sterni.Fritz“, „Skilbeck“ und einer erneuten Runde Silent Disco.Sportlich und „Strom aufwärts“ startet der Samstag auf dem Achterdeck mit einer Fahrradchallenge ab 10 Uhr, um durchs Strampeln Strom zu erzeugen. Für die kreativeren Köpfe findet gleichzeitig ein Upcycling Workshop statt, bei dem Schrott zu Schmuck verarbeitet wird. Weiter gehts mit Livemusik ab 16:30 von "Shantycrew Kreuzberg“, „Kommando Feirefiz“, „Country King“ und dem ruhigen Abschluss um 21:30 mit der Silent Disco.Mit dem Illufix, einem menschlichen Fotoautomaten, bietet der Sonntag noch einmal ein besonders kreatives Highlight, um die Erinnerungen an die 32. Hanse Sail bildlich festzuhalten. „Elektrobert“ macht um 15 Uhr den musikalischen Abschluss. An allen vier Tagen bietet das RostDock zusätzlich einen Umwelt-Rummel, eine Fotowand, XXL-Spiele und Kinderschminken an.Wenn bei all den Aktivitäten zwischendurch der Magen knurrt, ist natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt. Insbesondere Kaffeeliebhaber*innen kommen durch den exklusiven Segelkaffee (powered by Fairtrade-Stadt Rostock) auf ihre Kosten, ebenso wie alle, die Lust auf vielfältige vegane Leckereien haben.