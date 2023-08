Eine ganze Stadt als Crew: Zusammen für die 32. Hanse Sail in Rostock

Die Hanse Sail wächst. So nehmen nicht nur wieder mehr Schiffe als in den Vorjahren an dem Event teil, es beteiligen sich auch mehr Institutionen aus Rostock und dem Umland an der 32. Hanse Sail. Waren es 2022 noch 25 Partner und Sponsoren, sind es 2023 insgesamt 34. Viele davon waren am Mittwoch zur Hanse-Sail-Pressekonferenz ins Dachgeschoss des AIDA-Speichers am Stadthafen gekommen.Und die Anwesenden waren sich einig – man wolle gemeinsam die Segel setzen, für die Hanse Sail und die ganze Stadt. „Ich bin begeistert, dass sich so viele Institutionen an dem Event beteiligen. Das ermöglicht es uns, den Einheimischen und Gästen viele tolle Momente zu verschaffen und zu zeigen, wie weltoffen, kreativ und vielseitig Rostock ist“, sagt Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger.Etwa 50 Prozent der Hanse-Sail-Besucher*innen kommen nicht aus Rostock. Das Event ist als touristischer Anziehungspunkt auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. 2019 hat die Sail für einen Bruttoumsatz von 24 Millionen Euro gesorgt. Den größten Anteil daran hatte damals das Gastgewerbe mit 13,7 Millionen Euro. Auch die Vereine der Traditionsschiffe profitieren: Von den knapp 13 000 Plätzen für Ausfahrten gibt es nur noch wenige Restplätze.„Bereits im Frühjahr waren viele Hotels und Ferienwohnungen zur Hanse Sail in Rostock ausgebucht. Für unsere Gäste haben die Traditionsschifffahrt und das dazugehörige Landprogramm eine unbeschreibliche Faszination. Und wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr wieder hunderttausende Menschen in Rostock begrüßen und Ihnen zahlreiche Höhepunkte bieten dürfen“, sagt Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm.Einer der Höhepunkte der 32. Hanse Sail ist das indonesisches Segelschulschiff „Bima Suci“, dass am Donnerstag gegen 8 Uhr morgens in Rostock einlaufen wird. Am Abend des selben Tages ab 20.30 Uhr haben die über 100 Kadetten eine große Show mit Marschmusik, Kostümierungen und Artistik auf dem Wiro-Ausguck auf der Mittelmole geplant, direkt neben dem Großsegler der Deutschen Marine. Denn die „Gorch Fock“ wird in Warnemünde natürlich auch wieder Gäste an Bord lassen.Am Samstag wird im Stadthafen ab 22.30 Uhr dann wieder ein Höhenfeuerwerk für staunende Augen vor der maritimen Kulisse sorgen. In ganz Rostock werden über 350 Marktteilnehmer*innen die Gäste im Stadthafen unterhalten. Darunter ist neben Foodtrucks, Schausteller*innen, Fahrgeschäften und maritimen Vereinen, erstmals auch die Rostocker Universität mit einem eigenen Campus am Stadthafen vertreten.„Auf unserem Science@Sail Campus wollen wir die Neugier der Besucherinnen und Besucher wecken und sie mit unseren vielfältigen Forschungsthemen bekannt machen. „Wissen in Sicht“ – so lautet unser Motto, denn wir machen Wissenschaft erlebbar. An allen Tagen der Hanse Sail laden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Jung und Alt zum Staunen, Entdecken und Ausprobieren ein. Sogar unser Forschungskatamaran „Limanda“ kann besichtigt werden“, sagt die Rektorin der Universität Rostock, Prof. Dr. Elizabeth Prommer.„Es ist Ehrensache, dass wir als Partner der ersten Stunde bei der Hanse Sail wieder mit dabei sind“, sagt Wilfried Ott, Geschäftsführer der Hanseatischen Brauerei Rostock am Mittwoch. „Wir freuen uns auf das Fest der schönen Schiffe und die maritime Festmeile, auf der wir mit unserem ROSTOCKER und viel Herzblut vertreten sind.“ Neben einer Millionen Flaschen Rostocker Pils engagiert sich die Brauerei auch mit speziell designten Hanse-Sail-T-Shirts als Werbebotschafter für die Hanse Sail.Neu als Sponsor der höchsten Kategorie „Admiral“ ist AIDA Cruises, die mit ihrer Kussmundhaltestelle am Warnemünder Leuchtturm, der AIDA Welt auf der Silohalbinsel, dem Rahmenprogramm zur Ausfahrt von AIDAdiva und zahlreichen weiteren Aktionen in der ganzen Stadt an der Sail beteiligt sind. „Unsere Kreuzfahrten zur Hanse Sail sind ein Höhepunkt für Schiffsliebhaber an der Mole und für AIDA Gäste, die vom Pooldeck die spektakuläre maritime Kulisse genießen“, so Felix Eichhorn, Präsidentvon AIDA Cruises.Auf der OSPA-Erlebniswelt am Stadthafen können Besucher*innen neben einem Surfsimluator, Hüpfburg, einen Lounge-Bereich, Showacts, Sportspielen mit dem SV Warnemünde, den mobilen Geldautomat OsCar auch Begegnungen mit den Rostock Seawolves erwarten – sie bieten ein Nachwuchsturnier sowie kleine Trainings an. Außerdem haben sich einige Profisportler für Autogrammstunden angekündigt.„Die Hanse Sail bringt nicht nur maritime Traditionen in die Stadt, sondern auch eine einzigartige Atmosphäre. Während dieses Wochenendes ziehen zahlreiche Branchen und Akteure in Rostock gemeinsam an dem einensprichwörtlichen Strang, um den Menschen ein tolles Erlebnis zu verschaffen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir nun bereits zum vierten Mal in Folge mit unserer Erlebniswelt als Sponsor dabei sind und unseren Teil zu einer unvergesslichen Hanse Sail 2023 beitragen können“, erklärt Karsten Pannwitt, Vorstand der OstseeSparkasse Rostock.Auch die Marine in Hohe Düne wird ihren Stützpunkt öffnen. „Für uns als ist es eine große Freude ein wesentlicher Teil des maritimen Großevent zu sein. Insbesondere freuen wir uns darauf, eine Vielzahl an Aktivitäten auf der Hohen Düne präsentieren zu können. Darüber hinaus wird das ausgestellte Großgerät, von den Schiffen sowie Booten der Marine bis hin zum Panzer und Hubschrauber, den Besuchern die Möglichkeit bieten, ihre Streitkräfte wieder hautnah zu erleben“, sagt Robert Lehmann, Kommandeur des Marinestützpunktes.