120 Jahre Jubiläen in Warnemünde: So wird das 29. Brückenfest gefeiert

„Viele tausend Gäste und Einheimische laufen täglich den markanten Weg vom Bahnhof in das Zentrum von Warnemünde. Diese Brücke ist eines der ersten Wahrzeichen, welches viele Urlauber*innen von Rostock zu Gesicht bekommen. Und der Blick von der Brücke über den Alten Strom Richtung Ostsee ist bis heute nicht nur ein beliebtes Postkartenmotiv, sondern auch einer der beliebtesten Foto- und Selfiespots von ganz Rostock“, sagt Tourismusdirektor Matthias Fromm über die touristische Bedeutung der Stromquerung.Rund um das Jubiläum der Brücke und die der Fährverbindung wird von 5. September bis 10. September daher das Warnemünder Brückenfest gefeiert. Los geht es bereits ab Dienstag, 5. September, mit einer Flaniermeile auf der Strandpromenade, auf der ausgewählte Händler, Kunsthandwerker, Gastronomie- und Cateringstände ihre Waren und Speisen anbieten werden.Ab Freitag wird das Fest dann rund um die Vogtei, den Alten Strom, die Bahnhofsbrücke und den Neuen Strom erweitert. Auf einer LED-Wand kann man dann etwa Bilder mit historischen Ansichten rund um die Bahnhofsbrücke bestaunen. Am Neuen Strom fungiert die Santa-Barbara-Anna ab 13 Uhr als schwimmende Bühne. Mit Auftritten von Shantychören, dem Blasorchester und der Gruppe „Irish Coffee“ wird damit das Auslaufen der Scandlines-Fähre um 16.15 Uhr und um 18.30 Uhr sowie der Mein Schiff 1 am Freitag und der AIDA diva am Samstag angemessen in Szene gesetzt. Ab 19.30 Uhr lädt der Treffpunkt der Schaustellerfamilie Geisler dann zur Jubiläumsparty.Am Samstag wird dann nach einer Aktion der Taucher vom TSC Warnemünde – diese versuchen im Alten Strom ein Bierfass zu heben – die traditionelle Brückendrehung gefeiert. Um 11.30 Uhr werden die Gäste und Schaulustigen von der Warnemünder Trachtengruppe, dem Tourismusdirektor Matthias Fromm und der Vorsitzenden des Warnemünde-Vereins, Astrid Voß, begrüßt, bevor Heiko Tiburtius, Leiter des Tiefbauamtes, einen Einblick in die Geschichte des Bauwerkes gibt. Sobald die Fanfare ertönt, beginnt die traditionelle Brückendrehung, die musikalisch durch die „Warnemünder Jungs“ begleitet wird.Zwischen 14 und 16 Uhr lädt der Warnemünde Verein zum Kuchenbasar vor der Vogtei, ab 17.30 Uhr gibt es dort stimmungsvolle Musik mit Danny Buller, ab 19.30 Uhr spielt der Schantychor „Luv un Lee“ und um 21.40 Uhr wird die Brücke dann im Rahmen einer Inszenierung mit Laser, Licht und Musik das Zentrum einer ganz besonderen Überraschung.Bis zum Sonntag gibt es auf der Promenade, um die Bahnhofsbrücke und auf der Mittelmole noch unterschiedliche Unterhaltungsprogramme. Im Warnemünder Kurhausgarten spielen ab 15.30 Uhr im Rahmen der Meeresbrise-Reihe das Songwriter-Duo Voelker & Sieg ein Konzert, das kostenfrei zu erleben ist. Das gesamte Programm finden Sie unter: https://www.rostock.de/kultur/highlights/warnemuender-brueckenfest.html