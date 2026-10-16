Algund erhält Nachhaltigkeitslabel Südtirol Level 2
Auszeichnung bestätigt das Engagement für eine verantwortungsvolle und zukunftsfähige Tourismusentwicklung
Das Gartendorf Algund hat das Nachhaltigkeitslabel Südtirol Level 2 erhalten. Die Auszeichnung wurde von IDM Südtirol nach einem umfassenden Prüfverfahren durch die unabhängige Zertifizierungsstelle Green Destinations vergeben. Bewertet wurden ökologische, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Aspekte des Tourismus. Grundlage ist der Nachhaltigkeitsstandard Tourismus Südtirol, der vom Global Sustainable Tourism Council (GSTC) anerkannt ist.
Mit Level 2 erreicht Algund die zweite von drei Stufen des Nachhaltigkeitslabels Südtirol. Diese steht für die zunehmende Integration von Nachhaltigkeitskriterien in die touristische Entwicklung. Für den Tourismusverein Algund ist die Zertifizierung eine Bestätigung der bisherigen Arbeit und zugleich ein Ansporn, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen. Ziel ist eine Tourismusentwicklung, die die Bedürfnisse der Bevölkerung berücksichtigt, die natürlichen und kulturellen Besonderheiten der Region bewahrt und langfristig Perspektiven für die lokale Wirtschaft schafft.
Wie dieser Anspruch in der Praxis umgesetzt wird, zeigen verschiedene Initiativen des Tourismusvereins. Bei der Organisation von Veranstaltungen wird verstärkt auf Nachhaltigkeit geachtet. So werden die Algunder Herbstmärkte als GreenEvents ausgerichtet. Dabei stehen regionale und biologische Produkte, die Vermeidung von Plastikmüll und die Förderung klimafreundlicher Mobilität im Mittelpunkt.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Erhalt der traditionellen Kulturlandschaft. Die Wegarbeiter des Tourismusvereins übernehmen die regelmäßige Pflege und Instandhaltung der Wanderwege. Ergänzend soll eine gezielte Besucherlenkung künftig dazu beitragen, stark frequentierte Wege zu entlasten und weniger bekannte Routen stärker in den Blickpunkt zu rücken.
Auch die Beteiligung der Bevölkerung ist ein wesentlicher Bestandteil der Nachhaltigkeitsarbeit. Im Rahmen einer Einwohnerbefragung Anfang 2026 konnten die Menschen vor Ort ihre Erfahrungen, Anliegen und Anregungen zur touristischen Entwicklung einbringen. Die Ergebnisse wurden anschließend gemeinsam diskutiert und bei der Weiterentwicklung des Maßnahmenplans berücksichtigt.
Den strategischen Rahmen bildet die Nachhaltigkeitsstrategie Algund 2025–2035. Sie definiert konkrete Ziele und Maßnahmen, deren Umsetzung regelmäßig überprüft und weiterentwickelt wird. Die Zertifizierung ist damit kein Abschluss, sondern ein weiterer Schritt in einem kontinuierlichen Prozess.
Das Nachhaltigkeitslabel Südtirol Level 2 ist bis September 2029 gültig. Bis dahin wird Algund seine Nachhaltigkeitsarbeit weiterführen, Fortschritte dokumentieren und zusätzliche Verbesserungsmaßnahmen umsetzen.
Über Green Destinations
Green Destinations ist eine gemeinnützige Stiftung, die Schulungen, Anerkennung und Förderung guter Praktiken im nachhaltigen Tourismus anbietet. Das Auszeichnungs- und Zertifizierungsprogramm von Green Destinations fordert Gemeinden, Regionen und geschützte Gebiete heraus, verantwortungsvolles Destinationsmanagement fortlaufend und nachhaltig zu fördern und den Tourismussektor zu umweltfreundlichen Praktiken zu bewegen. Mit Unterstützung regionaler Partner und Vertreter aus der ganzen Welt haben über 200 Destinationen in 25 Ländern erfolgreich Auszeichnungen und Zertifizierungen beantragt. Die Zertifizierung von Green Destinations ist seit 2018 vom Global Sustainable Tourism Council (GSTC) akkreditiert und bietet eine unabhängige Zertifizierung nach den höchsten Standards für Nachhaltigkeitsberichterstattung und -bewertung.
Weitere Informationen: www.greendestinations.org