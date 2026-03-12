50 Jahre Naturpark Texelgruppe in Südtirol

Wissenschaftliche ANKER Studie bestätigt die gesundheitsfördernde Wirkung der Texelgruppe und stärkt die neue Kampagne "Vitamin Algund"



Im Jahr 2026 feiert der Naturpark Texelgruppe sein 50 jähriges Bestehen. Der 1976 gegründete Naturpark erstreckt sich über die Gemeinden Schnals, Naturns, Partschins, Algund, Tirol, Riffian, St. Martin und Moos in Passeier und ist mit über 31.000 Hektar der größte Naturpark Südtirols.



Algund im Herzen des Naturparks



Algund nimmt als eine von acht Partnergemeinden eine besondere Position ein. Die sonnenverwöhnte Gemeinde liegt oberhalb von der Kurstadt Meran und ist Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen in den Höhenlagen des Naturparks Texelgruppe. Die kontrastreiche Landschaft zwischen 300 und 2.600 Höhenmetern macht das Gartendorf zu einem idealen Ort für Naturerlebnisse und gesundheitsfördernde Aktivitäten.



Direkte Anbindung ins Hochgebirge



Von Algund führen der Sessellift von Mitterplars nach Vellau und der Korblift von Vellau zur Leiter Alm hinauf in die Hochlagen der Texelgruppe. Diese Anlagen ermöglichen einen komfortablen Zugang zu den alpinen Wanderwegen und zum berühmten Meraner Höhenweg. Der Meraner Höhenweg, einer der schönsten Rundwanderwege der Alpen, führt durch den Naturpark Texelgruppe und bietet spektakuläre Ausblicke auf die umliegende Bergwelt. Mit den Seilbahnen wird das hochalpine Wandererlebnis für ein breites Publikum zugänglich und ermöglicht genau jene Höhenunterschiede, die in der ANKER Studie als besonders gesundheitsfördernd nachgewiesen wurden.



ANKER Studie:



Wissenschaftlicher Beweis für Gesundheitsförderung



Die besondere Bedeutung Algunds für Gesundheit und Wohlbefinden wurde durch die ANKER Studie (Algunder Natur und Klimatherapie) 2021 wissenschaftlich untermauert. Die ANKER Studie untersucht den Einfluss zweier neuartiger naturbasierter Therapieformen, Bergwandern und Waldtherapie, auf physiologische, psychologische und immunologische Parameter von Paaren mit einem bewegungsarmen Lebensstil.



Beide Gruppen verbringen einen achttägigen Urlaub in Algund. Die Berg Gruppe unternimmt täglich Wandertouren in der Bergwelt Algunds. Dabei werden zwischen 400 und 1.000 Höhenmeter pro Tag zurückgelegt. Das Ergebnis war eindeutig: Eine wissenschaftlich nachweisbare Verbesserung der Lebensqualität in Bezug auf die physische sowie mentale Gesundheit lässt sich bereits nach nur einer Woche aktiven Bewegungsurlaubs verzeichnen.



"Vitamin Algund": Neue Kampagne für ein längeres Leben



Aufbauend auf den Erkenntnissen der ANKER Studie hat Algund die Kampagne "Vitamin Algund" entwickelt. Die nachhaltige Philosophie der Region "Mit Vitamin Algund länger leben" spiegelt die Verbindung von Bewegung in der Natur, regionaler Wertschöpfung und einem respektvollen Umgang mit der Landschaft wider.



Die Kampagne macht die wissenschaftlichen Erkenntnisse greifbar und erlebbar für alle Gäste. Ziel von Algund Balance im Frühling zum Beispiel ist es, Besuchern jeden Alters die ANKER (Algunder Natur und Klimatherapie) Studie, welche die Region als gesundheitsfördernd zertifiziert hatte, greifbar und erlebbar zu machen.



50 Jahre Naturpark: Schutz und Erlebnis in Einklang



Das Jubiläum 2026 würdigt ein halbes Jahrhundert erfolgreichen Naturschutzes. Die Texelgruppe umfasst sowohl die namensgebende Texelgruppe als auch Teile der Ötztaler Alpen und der Stubaier Alpen rund um das mächtige Timmelsjoch. Zehn kristallklare Bergseen liegen hier eingebettet in unberührter Natur und spiegeln das Blau des Himmels.



Für Algund verbindet das Jubiläum Naturschutz mit gesundheitstouristischer Entwicklung auf wissenschaftlicher Grundlage. Die Gemeinde zeigt, dass nachhaltiger Tourismus und evidenzbasierte Gesundheitsförderung Hand in Hand gehen können.

