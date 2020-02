Pisten, Piepsen, Frühjahrssonne Sonnenskilauf in der Wildschönau

Ein besonderes Highlight erwartet kleine Urlauber am 11. April. Denn dann findet am Schatzberg wieder das Osterhasenfest statt, bei dem sich in 1900 Metern Höhe einige Langohren tummeln und Kindern reiche Beute versprechen. Nachwuchsspürnasen melden sich zwischen 09.30 und 12 Uhr einfach bei einem der Fellträger an und besuchen die Osterwerkstatt sowie das Schminkatelier. Anschließend nimmt das Team der Bergrettung Auffach die Kleinen bei der Hand und führt sie zu einem Lawinen-Crashkurs mit Sonde und Piepser raus in den Schnee. Irgendwo muss Meister Lampe hier doch etwas versteckt haben. Wo genau, das zeigt der Lawinenpiepser an. Schlägt er Alarm, heißt es Buddeln, was der Handschuh hergibt. Während der Nachwuchs mit einem Pieps zum Glück findet, genießen Erwachsene in der Schatzbergalm Tiroler Schmankerl und entspannen beim Rundumblick über die Kitzbüheler Alpen.Besonderer Tipp: Wer lieber noch vor Ostern auf die Piste möchte, sollte sich den 14.3. vormerken. Beim „Lions Schneefest“ spielt die Coverband „Rat Bat Blue“ fetzige Musik, die zum Tanzen und Mitsingen einlädt. Übrigens: Entspannten Skiurlaub für eine vierköpfige Familie gibt’s in der Wildschönau schon ab 90 Euro pro Tag in einer Ferienwohnung. Eine Übernachtung in einer Frühstückspension oder auf dem Bauernhof kostet ab 35 Euro, wer sich in einem Drei-Sterne-Hotel einbucht, zahlt mit Halbpension ab 65 Euro.Die Wildschönau mit dem Ski Juwel erfreut sich aufgrund des vielseitigen Angebotes, der guten Erreichbarkeit und der fairen Preise immer größerer Beliebtheit.Wildschönau Tourismus, Hauserweg, Oberau 337,A-6311 Wildschönau, Tel. 0043/(0)5339 8255-0, Fax 0043/(0)5339 8255 50, www.wildschoenau.com und www.skijuwel.com