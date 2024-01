Die Messe- und Urlaubssaison 2024 startet.

Gerade rechtzeitig für anstehende Ferienplanungen hat der Tourismusverband Seenland Oder-Spree seinen brandneuenherausgebracht. Das jährlich erscheinende Gastgeberverzeichnis enthält jede Menge Unterkunftsempfehlungen für alle wassernahen und wasserreichen Erlebnisräume des Destinationsgebietes wie der Scharmützelsee-Region, dem Berliner Umland, den Flusslandschaften Oder und Spree, der Märkischen Schweiz, dem Oderbruch sowie dem Schlaubetal. Die Einträge der zahlreichen Leistungsanbieter umfassen Hotels, Ferienwohnungen- und häuser, Pensionen als auch Camping- und Wohnmobilstellplätze.In dem druckfrischen und knapp 100 Seiten umfassenden Magazin erhalten die Gäste darüber hinaus auch eine Vielzahl an Anregungen für die Gestaltung ihres Aufenthalts im Wasserreich Brandenburgs.Die Broschüre liegt ab sofort kostenlos in allen Tourist-Informationen des Seenland Oder-Spree aus und kann außerdem im Shop auf der Webseite shop.seenland-oderspree.de nach Hause bestellt werden.Besucher derkönnen sich den „Urlaubsplaner“ gleich mitnehmen, denn der Tourismusverband präsentiert sich vom 19. bis 28. Januar auf dem Messegelände unterm Berliner Funkturm mit seinen zahlreichen Tourempfehlungen und Ausflugstipps.In derwird das Seenland-Team von verschiedenen Partnern aus der Reiseregion unterstützt. Die Brau-Freunde aus Fürstenwalde machen den Anfang und und bieten ihren Gerstensaft, welchen man auch selbst im urigen Gewölbekeller der Spreestadt brauen kann, zur Verkostung an. Der Findlingshof Strausberg als einer unserer slow trips Anbieter fordert die Besucher der Messe am Sonntag als auch am 24. Januar zur Steinbalance auf. Die hochwertigen und frischen Wurstspezialitäten der Landfleischerei Ranzig können Besucher am Montag und Dienstag am Stand des Tourismusverbandes probieren und erfahren, wie moderne und nachhaltige Landwirtschaft funktioniert. Besonders regional und nachhaltig geht es auch am 25. und 26. Januar zu. Die köstlichen Äpfel des Obsthofes Neumann aus Frankfurt (Oder), veredelt mit kraftvollem Cascara ergeben das neue Erfrischungsgetränk „Kara-Limo“, welches vor Ort probiert werden darf. Die Artprojekt-Gruppe ist am letzten Messewochenende mit der kulinarischen Vielfalt ihrer Restaurants aus Strausberg, Bad Saarow und Groß Schauen vertreten sowie mit ihrem Café „le gâteau rose“ aus Bad Saarow.