Von Aquapark bis Segelkurs: Mit Vorschulkindern ins Lausitzer Seenland
Landschaftswandel spielen: Neue Themenspielplätze am Senftenberger See
Zu den ersten kleinen Fahrradtouren sowie zum Laufrad fahren, Rollen und Skaten laden die autofreien Seerundwege mit Badestellen und Spielplätzen ein. Neue Highlights am Senftenberger See sind drei vom Landschaftswandel inspirierte Themenspielplätze. Auf dem Spielplatz „Bergmann“ am Seestrand Großkoschen können Kinder unter anderem auf einen Schaufelradbagger klettern. Das Areal „Vom Bergmann zum Seemann“ unweit des Stadthafens Senftenberg kombiniert Spielelemente aus Bergbau und Seefahrt. Dank barrierearmer Wege und eines integrativen Bereichs mit Rollstuhl-Wippe ist der Platz auch für Kinder mit Mobilitätseinschränkung ein Erlebnis. Im Frühjahr öffnet der dritte Themenspielplatz „Seemann“ in Niemtsch. Kinder können hier einen Spielhafen erkunden und über Stege zu verschiedenen maritimen Elementen wie Surfbrett, Katamaran und Ruderboot gelangen.
Eine deutschlandweit einmalige Anlage ist der Findlingspark Nochten bei Boxberg/O.L. Etwa 7.000 eiszeitliche Felsbrocken wurden hier zu einem begehbaren Gartenkunstwerk aus Hügeln, Brücken, Bächen und Wasserkaskaden arrangiert. Hier grünt und blüht es im Frühsommer besonders schön. Mittenhindurch führt der Weg zu einem liebevoll gestalteten Abenteuerspielplatz mit Kletterfindlingen, Labyrinth und Schöpfbrunnen.
Wasser erleben: Aquaparks und Schnupperkurse
Surfen, Segeln, SUP fahren: Wassersport gehört zum Urlaub im Lausitzer Seenland dazu. Bei einigen Surf- und Segelschulen beginnt die Saison schon im Mai – und die Ausbildung oft schon im Vorschulalter. So können Kinder zum Beispiel am Partwitzer See beim Schnuppersurfen mit dem als familienfreundlich zertifizierten Anbieter Kalayaan Sail & Surf erste Erfahrungen sammeln oder im eigenen kleinen Boot einen zweistündigen Segelschnupperkurs absolvieren. Tobespaß für Groß und Klein versprechen die familienfreundlichen Aquaparks an Senftenberger und Halbendorfer See. Die Hindernisstrecken aus aufblasbaren Rutschen, Kletterinseln, Trampolinen und Balancier-Elementen schwimmen im Wasser. Nasswerden ist garantiert!
Geschichte spüren: Energiefabrik, Festungsschloss und Erlebnishof
Neugierige Kinder tauchen in den Museen im Lausitzer Seenland mit allen Sinnen in die Geschichte der Region ein: Zu den Highlights gehört die Energiefabrik Knappenrode südöstlich von Hoyerswerda. Das imposante Industriedenkmal erzählt mit riesigen Maschinenhallen und historischen Anlagen von der kräfteraubenden Arbeit in der Braunkohleveredelung. Kinder können hier mit Forscherrucksack auf Entdeckertour gehen.
Kanonen, Geheimgänge und ein unterirdisches Schaubergwerk: Damit weckt das Museum Schloss und Festung Senftenberg den Entdeckergeist. Die Figuren Theo Trommel, Karl Kohle und Tilly Taschenuhr weisen Vorschulkinder auf besonders spannende Exponate hin. Mit einem Mikroskop an der Peststation, einem Ratespiel zu wendisch-sorbischen Bräuchen, der Pultstation zur altdeutschen Schrift sowie zahlreichen Medienstationen erkunden die kleinen Besucher das Museum weitgehend eigenständig.
Schon einmal schwarzes Eis probiert? Im Erlebnishof KRABAT-Mühle in Schwarzkollm ist es das Erlebnis für Kinder! Inspiriert von der sorbischen Sage des Müllerburschen Krabat, der schwarzes Zauberhandwerk zum Guten wendet, wird das Speiseeis mit Pflanzenkohle eingefärbt. Auch Krabats Buttermilchplinsen gehören in der Bauernstube der Mühle zum Traditionsgericht. Das Mühlen-Ensemble besteht aus Scheunen, Stallungen und Wohnhäusern, die authentisch vom bäuerlichen Leben längst vergangener Tage erzählen. Bei Familienführungen, Kreativangeboten und auf dem Erlebnispfad tauchen auch die Jüngsten in regionales Brauchtum und die schaurig-schöne Sagenwelt der Sorben ein.
Zu Hause fühlen: zertifiziert familienfreundliche Unterkünfte
Passende Unterkünfte zu den Urlaubserlebnissen mit Kindern bieten zertifizierte familienfreundliche Gastgeber wie der Familienpark Senftenberger See im Ortsteil Großkoschen mit Ferienhäusern, Spielgarten und Spielplätzen sowie hauseigenem Badestrand. Insgesamt 25 Unterkünfte sind in der Region mit dem Siegel „Familienfreundlich im Lausitzer Seenland“ ausgezeichnet. Das Zertifikat vergibt der Tourismusverband Lausitzer Seenland nach Prüfung mit Vor-Ort-Besichtigung gemeinsam mit den örtlichen Touristinformationen. Es steht für Qualität und signalisiert Familien: Hier sind wir willkommen.
Mehr Infos rund um den Familienurlaub mit familienfreundlichen zertifizierten Unterkünften, Restaurants, Ausflugszielen und Aktivitäten unter www.familienurlaub-lausitzerseenland.de.
Den Weg zu den schönsten Spielplätzen im Lausitzer Seenland weist die Website www.lausitzerseenland.de/spielplaetze.