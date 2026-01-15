Von Aquapark bis Segelkurs: Mit Vorschulkindern ins Lausitzer Seenland

Einsame Strände, ruhige Cafés und freie Parkplatzwahl. Die Ruhe der Vorsaison genießen: Das ist ein Privileg der Kindergarten- und Vorschulkinder mit ihren Eltern oder Großeltern. Ein Geheimtipp für den Frühstart in den Sommer ist das Lausitzer Seenland zwischen Berlin und Dresden. Wo einst Tagebaue die Landschaft prägten, glitzern heute riesige Seen in der Sonne. In der Sommerferienzeit oft ausgebucht, bietet die Region im Mai und Juni noch eine große Auswahl an Unterkünften – und trotzdem bereits die ganze Vielfalt an Erlebnissen. Das Gütesiegel „Familienfreundlich im Lausitzer Seenland“ weist den Weg.Zu den ersten kleinen Fahrradtouren sowie zum Laufrad fahren, Rollen und Skaten laden die autofreienmit Badestellen und Spielplätzen ein. Neue Highlights am Senftenberger See sind drei vom Landschaftswandel inspirierte. Auf dem Spielplatzam Seestrand Großkoschen können Kinder unter anderem auf einen Schaufelradbagger klettern. Das Arealunweit des Stadthafens Senftenberg kombiniert Spielelemente aus Bergbau und Seefahrt. Dank barrierearmer Wege und eines integrativen Bereichs mit Rollstuhl-Wippe ist der Platz auch für Kinder mit Mobilitätseinschränkung ein Erlebnis. Im Frühjahr öffnet der dritte Themenspielplatzin Niemtsch. Kinder können hier einen Spielhafen erkunden und über Stege zu verschiedenen maritimen Elementen wie Surfbrett, Katamaran und Ruderboot gelangen.Eine deutschlandweit einmalige Anlage ist derbei Boxberg/O.L. Etwa 7.000 eiszeitliche Felsbrocken wurden hier zu einem begehbaren Gartenkunstwerk aus Hügeln, Brücken, Bächen und Wasserkaskaden arrangiert. Hier grünt und blüht es im Frühsommer besonders schön. Mittenhindurch führt der Weg zu einem liebevoll gestalteten Abenteuerspielplatz mit Kletterfindlingen, Labyrinth und Schöpfbrunnen.Surfen, Segeln, SUP fahren: Wassersport gehört zum Urlaub im Lausitzer Seenland dazu. Bei einigen Surf- und Segelschulen beginnt die Saison schon im Mai – und die Ausbildung oft schon im Vorschulalter. So können Kinder zum Beispiel ambeim Schnuppersurfen mit dem als familienfreundlich zertifizierten Anbieter Kalayaan Sail & Surf erste Erfahrungen sammeln oder im eigenen kleinen Boot einen zweistündigenabsolvieren. Tobespaß für Groß und Klein versprechen die familienfreundlichenanund. Die Hindernisstrecken aus aufblasbaren Rutschen, Kletterinseln, Trampolinen und Balancier-Elementen schwimmen im Wasser. Nasswerden ist garantiert!Neugierige Kinder tauchen in den Museen im Lausitzer Seenland mit allen Sinnen in die Geschichte der Region ein: Zu den Highlights gehört die Energiefabriksüdöstlich von Hoyerswerda. Das imposante Industriedenkmal erzählt mit riesigen Maschinenhallen und historischen Anlagen von der kräfteraubenden Arbeit in der Braunkohleveredelung. Kinder können hier mit Forscherrucksack auf Entdeckertour gehen.Kanonen, Geheimgänge und ein unterirdisches Schaubergwerk: Damit weckt das Museumden Entdeckergeist. Die Figuren Theo Trommel, Karl Kohle und Tilly Taschenuhr weisen Vorschulkinder auf besonders spannende Exponate hin. Mit einem Mikroskop an der Peststation, einem Ratespiel zu wendisch-sorbischen Bräuchen, der Pultstation zur altdeutschen Schrift sowie zahlreichen Medienstationen erkunden die kleinen Besucher das Museum weitgehend eigenständig.Schon einmal schwarzes Eis probiert? Imin Schwarzkollm ist es das Erlebnis für Kinder! Inspiriert von der sorbischen Sage des Müllerburschen Krabat, der schwarzes Zauberhandwerk zum Guten wendet, wird das Speiseeis mit Pflanzenkohle eingefärbt. Auch Krabats Buttermilchplinsen gehören in der Bauernstube der Mühle zum Traditionsgericht. Das Mühlen-Ensemble besteht aus Scheunen, Stallungen und Wohnhäusern, die authentisch vom bäuerlichen Leben längst vergangener Tage erzählen. Bei Familienführungen, Kreativangeboten und auf dem Erlebnispfad tauchen auch die Jüngsten in regionales Brauchtum und die schaurig-schöne Sagenwelt der Sorben ein.Passende Unterkünfte zu den Urlaubserlebnissen mit Kindern bieten zertifizierte familienfreundliche Gastgeber wie derim Ortsteil Großkoschen mit Ferienhäusern, Spielgarten und Spielplätzen sowie hauseigenem Badestrand. Insgesamt 25 Unterkünfte sind in der Region mit dem Siegelausgezeichnet. Das Zertifikat vergibt der Tourismusverband Lausitzer Seenland nach Prüfung mit Vor-Ort-Besichtigung gemeinsam mit den örtlichen Touristinformationen. Es steht für Qualität und signalisiert Familien: Hier sind wir willkommen.