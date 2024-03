Übernachtungen im Lausitzer Seenland erreichen Bestmarke

Der Tourismus im Lausitzer Seenland verbucht für das Jahr 2023 ein insgesamt sehr gutes Ergebnis. Noch nie waren so viele Übernachtungen in der jungen Urlaubsregion zu verzeichnen wie im letzten Jahr. Laut den statistischen Landesämtern Berlin-Brandenburg und Sachsen hat das Lausitzer Seenland mit 874.117 Übernachtungen im vergangenen Jahr eine Bestmarke erreicht. Die Zahl der gewerblichen Übernachtungen erhöhte sich im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 3 Prozent und hat auch das Ergebnis des Vor-Corona-Jahres 2019 um 4,7 Prozent übertroffen. Die Zahl der Gäste in Beherbergungsbetrieben im Lausitzer Seenland stieg von 2022 um 5,5 Prozent auf 285.380 im Jahr 2022. Die Zahl der Gästeankünfte blieb noch 3,1 Prozent unter dem Vorpandemieniveau des Jahres 2019. Ein Zuwachs an Übernachtungen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr konnte sowohl im brandenburgischen als auch im sächsischen Teil des Lausitzer Seenlandes erreicht werden. Die Kommunen mit stärksten Zuwächsen im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 sind die Gemeinde Boxberg/O.L. mit dem Bärwalder See mit plus 20,6 Prozent (51.859 Übernachtungen), die Gemeinde Groß Düben mit dem Halbendorfer See mit plus 16,5 Prozent (21.968 Übernachtungen), die Stadt Lauta mit plus 11,2 Prozent (7.056 Übernachtungen) und die Gemeinde Neuhausen/Spree mit der Talsperre Spremberg mit plus 11 Prozent (70.943 Übernachtungen). Das zeigt, dass nicht nur die Kommunen im Kerngebiet des Lausitzer Seenlandes vom Tourismus profitieren, sondern sich auch in den Randbereichen positive Effekte zeigen. „Trotz vieler Herausforderungen, wie den Preissteigerungen, der nasse August und dem schmalen Sommerferienkorridor von sieben Wochen in unseren Hauptquellmärkten Sachsen und Brandenburg, konnten wir ein Rekordergebnis bei den Übernachtungen erzielen. Diese positive Entwicklung verdeutlicht die wachsende Attraktivität unserer Urlaubsregion, die nur gemeinsam mit den engagierten Gastgebern und Touristikern gesteigert werden kann“, freut sich Kathrin Winkler, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland e.V.



Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt wie im Vorjahr bei 3,1 Tagen. Die durchschnittliche Auslastung der angebotenen Betten sank 2023 im Vergleich zum Vorjahr von 30,9 Prozent auf 29,6 Prozent. 2019, im Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, blieben Gäste im Schnitt 2,8 Tage im Lausitzer Seenland. Diese Entwicklung zeigt, dass die Gäste nach der Corona-Pandemie ihren Haupturlaub wieder vermehrt im Ausland verbringen und mehr Gäste wieder kürzer im Lausitzer Seenland Urlaub machen.



Die Anzahl der geöffneten Beherbergungsstätten lag im Jahr 2023 bei 151 Betrieben und 5.769 angebotenen Gästebetten.



Die Tschechische Republik ist der wichtigste ausländische Quellmarkt für das Lausitzer Seenland. Das Lausitzer Seenland begrüßte 2023 im Vergleich zum Vorjahr wieder mehr Gäste aus Tschechien (5.014 Ankünfte). Die Zahl der Übernachtungen von tschechischen Gästen in gewerblichen Betrieben im Jahr 2023 betrug 14.677 und sank damit geringfügig (0,68 Prozent) gegenüber dem Vorjahr. Die Übernachtungszahlen liegen damit noch 28,1 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019.



Der Tourismus hat 2024 gute Aussichten im Lausitzer Seenland. Die Urlaubsreise hat einen hohen Stellenwert trotz Zukunftssorgen und aktuellen Krisen. Auch wenn die Reiselust innerhalb der Bevölkerung stabil ist, beeinflussen die Preissteigerungen das Reiseverhalten der Urlauber. Hohe Energie- und Rohstoffpreise, Inflation und Fachkräftemangel bleiben eine Herausforderung für die Tourismusbranche. Trotz dessen blickt Kathrin Winkler insgesamt positiv auf das Jahr 2024: „Neue Angebote und Investitionen und der breite Sommerferienkorridor von zehn Wochen stimmen uns zuversichtlich. Weiterhin gilt es die Nebensaisonen zu stärken. Neben Tschechien haben wir in diesem Jahr auch erste Marketingaktivitäten in Polen gestartet. In beiden ausländischen Märkten liegt noch viel Potenzial Gäste für unsere attraktive Urlaubsregion zu begeistern.“



Alle Zahlen beziehen sich auf gewerbliche Betriebe mit mindestens zehn Betten in Mitgliedskommunen des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland e.V.

(lifePR) (