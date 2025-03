Tourismus im Lausitzer Seenland weiter auf Wachstumskurs

Der Tourismus im Lausitzer Seenland bleibt auch im Jahr 2024 auf Erfolgskurs. Nie zuvor wurden so viele Übernachtungen in der jungen Urlaubsregion verzeichnet. Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Attraktivität der aufstrebenden Region. Die aktuellen Tourismusbilanzen für das Jahr 2024 der statistischen Landesämtern Berlin-Brandenburg und Sachsen bestätigen die positiven Trends.



Mit insgesamt 931.057 gewerblichen Übernachtungen im gesamten Lausitzer Seenland im Jahr 2024 wurde das Vorjahresergebnis um 6,5 Prozent übertroffen. Damit liegt die Zahl 11,5 Prozent über dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Ein Zuwachs an Übernachtungen konnte sowohl im brandenburgischen als auch im sächsischen Teil des Lausitzer Seenlandes erreicht werden, wobei besonders die sächsischen Kommunen maßgebliche Wachstumszahlen verzeichnen konnten.



Besonders starke Zuwächse bei den gewerblichen Übernachtungszahlen verzeichnete die Gemeinde Elsterheide am Geierswalder See mit einem Plus von 27,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2023, Lauchhammer mit 13,9 Prozent und Boxberg/ O.L. am Bärwalder See mit 9,9 Prozent. Diese erfreuliche Entwicklung ist vor allem auf die hohe Nachfrage im Campingbereich zurückzuführen. „Wir freuen uns, dass der Campingboom dem gesamten Lausitzer Seenland zugutekommt und die Region als Reiseziel immer beliebter wird“, so die Geschäftsführerin des Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V. Kathrin Winkler. Es zeigt, dass nicht nur die Kommunen im Bereich des Seenverbundes von der steigenden Bekanntheit profitieren, sondern sich auch in den Randbereichen positive Effekte zeigen.



Auch die Gästeankünfte sind im Jahr 2024 deutlich gestiegen: Mit 311.347 Ankünften wurde das Vorjahresniveau um 9,1 Prozent übertroffen. Erstmals lag die Zahl zudem um 5,7 Prozent über dem Vorpandemieniveau von 2019. Besonders erfreulich ist das wachsende Interesse internationaler Gäste, insbesondere aus den bislang wichtigsten Auslandsquellmärkten Tschechien und Polen. Im Vergleich zu 2023 besuchten 38,2 Prozent mehr tschechische Gäste (6.931) sowie 23,8 Prozent mehr polnische Gäste (2.555) das Lausitzer Seenland.



„Wir blicken mit großer Freude auf dieses hervorragende Ergebnis und starten optimistisch ins neue Jahr“, so Kathrin Winkler. „Die entzerrten Ferienwochen in Sachsen und Brandenburg haben den Touristikern eine ausgedehnte und erfolgreiche Saison ermöglicht. Zudem sehen wir, dass unsere gezielten Marketingaktivitäten in den internationalen Quellmärkten Effekte zeigen. Diese Erfolge sind das Resultat aus der engen Zusammenarbeit aller Gastgeber und Touristiker der Region. Wir freuen uns darauf, die Region auch zukünftig für Gäste und Einheimische attraktiv und lebenswert zu gestalten.“



Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag im Jahr 2024 bei 3,0 Tagen und damit nur 0,1 Tage unter dem Wert von 2023. Die durchschnittliche Auslastung der angebotenen Betten blieb mit 29,6 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres. Während der Corona-Pandemie erreichte die durchschnittliche Aufenthaltsdauer mit 3,3 Tagen ihren Höchstwert. Der seitdem sanfte aber kontinuierliche Rückgang zeigt, dass viele Gäste ihren Haupturlaub wieder vermehrt im Ausland verbringen und zunehmend Ihren Zweit- oder Dritturlaub im Lausitzer Seenland planen. Die Anzahl der geöffneten Beherbergungsstätten lag im Jahr 2024 bei 154 Betrieben mit insgesamt 6017 angebotenen Gästebetten.



Trotz der positiven Entwicklung steht die Tourismusbranche weiterhin vor Herausforderungen. Inflation, steigende Energie- und Rohstoffpreise sowie der Fachkräftemangel belasten die Anbieter. Die Urlauber beklagen Zukunftssorgen, aktuellen Krisen und Preissteigerungen. Daraus resultiert eine sinkende Kaufkraft trifft besonders die Gastronomie. Diesen Herausforderungen gilt es zu begegnen. Dennoch bleibt die Reiselust der Menschen ungebrochen, und die Urlaubsreise behält ihren hohen Stellenwert. Daher blickt Kathrin Winkler positiv in die Zukunft: „Neue Angebote und Investitionen und der erneut breite Sommerferienkorridor stimmen uns zuversichtlich. Weiterhin gilt es die Nebensaisonen zu stärken. Neben Tschechien haben wir im vergangenen Jahr auch erste Marketingaktivitäten in Polen gestartet, die auch 2025 weiterführen werden. In beiden ausländischen Märkten liegt noch viel Potenzial, um weitere Gäste für unsere attraktive Urlaubsregion zu begeistern.“



Ein wichtiger Schritt für die zukünftige Entwicklung des Lausitzer Seenlandes ist zudem der im letzten Jahr eingeführte Kurbeitrag für Senftenberg. Die positive Resonanz der Gäste zeigt, dass dieser Schritt richtig war. Die zusätzlichen Mittel ermöglichen es, weiter in die touristische Infrastruktur zu investieren. Ziel sei es, das Modell auch in weiteren Kommunen einzuführen.

Alle Zahlen beziehen sich auf gewerbliche Betriebe mit mindestens zehn Betten in Mitgliedskommunen des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland e.V.

