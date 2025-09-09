Familienauszeit vor der Haustür: Lausitzer Seenland präsentiert 72-Stunden-Reisetipps
Am 6. Oktober starten die Herbstferien in Sachsen, zwei Wochen später in Brandenburg. Zum Kurztrip in Familie lädt das Lausitzer Seenland mit neuen 72-Stunden-Reisetipps.
Senftenberg: Bergbaugeschichte und Tierbegegnungen
Einst Industriestadt in einer Tagebauregion, heute Erholungsort in einer Wasserlandschaft: Senftenberg hat eine aufregende Verwandlung hinter sich. Zu einem dreitägigen Aufenthalt in Stadt und Umgebung gehört ein Ausflug zum beliebtesten Freizeitsee der Region: dem Senftenberger See. Zur Erkundung per Fahrrad lädt der 18 Kilometer lange Seerundweg ein – inklusive Pause am Aussichtspunkt „Schiefer Turm“. Räder dafür können unter anderem im Familienpark ausgeliehen werden. Highlight für Familien mit jüngeren Kindern ist die Schnuppertour mit der Kleinbahn „Seeschlange“ um den Geierswalder See. Start ist immer mittwochs, freitags und samstags, zehn Uhr am Familienpark.
In Senftenberg selbst lernen Familien die Altstadt bei der Kinderstadtentdecker-Tour kennen. Das Rätselheft dafür gibt es in der Touristinformation. Die Route führt über Schloss und Festung Senftenberg und den preisgekrönten Stadthafen zum Tierpark. Hier können Kinder Wallabys, Pfauen und Lemuren sehen oder bei der Erdmännchenfütterung dabei sein. Wanderungen mit Alpakas organisiert Anbieter „Weggefährten“ am Stadtrand. Die sanften Kleinkamele lassen sich während des anderthalbstündigen Spaziergangs an der Leine führen und am Ende mit Futter belohnen.
Hoyerswerda: Sorbische Sagen und Industriekultur
Die Stadt Hoyerswerda spannt in ihrem 72-Stunden-Vorschlag den Bogen vom Sagenhaften zum Digitalen. Mit der sorbischen Sagengestalt Krabat macht der Erlebnishof „KRABAT-Mühle“ im Ortsteil Schwarzkollm bekannt. Faszinierend ist die Vielfalt authentischer, bäuerlicher Baudenkmale wie alten Scheunen, Stallungen und Wohnhäusern, die nicht nur rekonstruiert, sondern tatsächlich aus verschiedenen Orten hierher versetzt wurden. Mit Schauwerkstätten und Ausstellungen erzählt der Hof zugleich die Geschichte der Region und präsentiert die reiche Tradition der Sorben. In der Gaststätte können Besucher Buttermilchplinsen – die sorbische Variante von Eierkuchen – und schwarzes Eis probieren. Der Eintritt zum Erlebnishof ist frei.
Ein reizvolles Radabenteuer verspricht die Niederlausitzer Bergbautour. Die beliebte Fernradroute führt direkt durch die Stadt und unter anderem zur nahegelegenen Energiefabrik Knappenrode, einem spannenden Erlebnisort zur Industriegeschichte der Lausitz. Kinder und Jugendliche können hier mit einem Entdeckerrucksack auf Forschertour gehen.
Eine Begegnung mit den Dinosauriern der frühen Computertechnik, wie dem legendären „Z3“, erleben Besucher des Zuse-Computer-Museums ZCOM. Das Kontrastprogramm für bewegungsfreudige Kinder und Jugendliche bietet der Seenland-Adventure Park mit Bowling, Minigolf oder Lasertag. Und in exotische Tierwelten mit Faultieren, Fischottern, Kubakrokodilen und Teufelsrochen entführt der Zoo Hoyerswerda.
Forst (Lausitz): Landleben und Gartenkunst
Als Geheimtipp für Familien, welche die Ruhe und die Natur lieben, präsentiert sich Forst (Lausitz). Das beschauliche Städtchen liegt im Osten des Lausitzer Seenlandes, direkt an der Grenze zu Polen. Der Grenzfluss Lausitzer Neiße ist hier ein naturbelassenes Paddelparadies. Ein kleines Flussabenteuer können Familien bei einer Schlauchboottour mit Anbieter LausitzKanu erleben.
Nur wenige Autominuten entfernt können Gäste auf Gut Neu Sacro Speisen mit Zutaten direkt vom Hof probieren und im Hofladen stöbern, während Kinder im Streichelzoo den friedlichen Hoftieren begegnen. Ein auch im Herbst beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie ist der Ostdeutsche Rosengarten. Mit zehntausenden Rosenpflanzen und vielfältigen Themengärten, Pavillons, Skulpturen und Wasserspielen ist es eine der schönsten Gartenanlagen der Region. Auch in Forst lassen sich 72 Stunden Auszeit mit der Familie gut verbringen.
Übernachtungstipp: Eine familienfreundliche Unterkunft ist das Ferienhaus „Zum alten Birnbaum“ im ländlichen Ortsteil Domsdorf. Für den Familienabend stellt die Unterkunft auf Anfrage ein Grillpaket zusammen, das die Gäste auf dem hauseigenen Grillplatz selbst zubereiten können.