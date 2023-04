Einweihungsfeier in der neuen Geschäftsstelle des Welterberegion Wartburg Hainich e.V.

Der Welterberegion Wartburg Hainich e.V. hat die neue Geschäftsstelle in Bad Langensalza mit einer Einweihungsfeier offiziell eröffnet.

Angekommen in den neuen Geschäftsräumen des Welterberegion Wartburg Hainich e.V. wurden die Räumlichkeiten mit einer Einweihungsfeier offiziell eröffnet. Mehr als 50 Mitglieder und Partner des Verbands fanden sich am Nachmittag des 25. April in der Langen Straße 3/4 in Bad Langensalza ein, um die neuen Räume zu begutachten, sich miteinander auszutauschen und neue Projekte und Pläne zu besprechen. Abgerundet wurde die Eröffnungsveranstaltung durch selbstgebackene Kuchen und die kulinarische Versorgung durch Schill´s Schenke.



Durch die Einstellung eines Regional-Tourismuskoordinator ab Januar 2023 zur Stärkung der Verbindung der regionalen und lokalen Ebene in der Welterberegion Wartburg Hainich wurde der Umzug in ein größeres Domizil notwendig. Nach längerer Suche wurde der Verband dann schließlich in der Kur- und Rosenstadt Bad Langensalza fündig.



In den neuen Geschäftsräumen kann sich die regionale Tourismusorganisation nun auf 197 qm ausbreiten und auch entsprechend präsentieren, denn mit der neuen und zentralen Lage wird auch die Sichtbarkeit des Verbands in der Region erhöht. Zudem ist die Räumlichkeit zukunftsorientiert und bietet Platz für mindestens eine:n weitere:n Kolleg:in sowie auch beste Voraussetzungen für die anvisierte strategische Ausrichtung des Verbandsgebietes in Richtung Thüringer Becken. Auch Besprechungen und Versammlungen können nun direkt vor Ort stattfinden, da ein großer Besprechungsraum zur Verfügung steht.



Mit dem Umzug wurde auch die Änderung der Kontaktdaten unumgänglich. Der Tourismusverband ist nun telefonisch unter 03603 – 123 29 62 erreichbar.