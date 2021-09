Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich begrüßt drei Millionen Besucher seit seiner Eröffnung 2005

In den vergangenen 16 Jahren haben mehr als drei Millionen Besucher das Blätterdach des Hainichs erkundet. Am 28. August 2005 eröffnete der Baumkronenpfad im größten zusammenhängenden Laubwaldgebiet Deutschlands bei Bad Langensalza. Fast auf den Tag genau 16 Jahre später, am 11. August 2021, erklomm der dreimillionste Besucher den Touristenmagnet.Nachdem der Höhenpfad in der ersten Jahreshälfte 2021 pandemiebedingt schließen musste, steigen seit Anfang Juni durchschnittlich 1130 Gäste pro Tag in die Baumkronen. „Im August hatten wir 24 Prozent mehr Besucher als im Vorjahreszeitraum,“ freut sich Betriebsleiter Michael Zilling über den guten Zuspruch in der aktuellen Saison. Spürbar seien die Sommerferien, so Zilling. Auch die Vergünstigungen der Thüringer Kinderkarte steigere die Nachfrage nach Tickets. Darüber hinaus lockt die neue Erlebniswelt „Im Reich des Fagati“ viele große und kleine Besucher in den Hainich. Die liebevoll gestaltete Abenteuerwelt des kleinen Fabelwesens „Fagati“ ist die neueste Attraktion im Urwald.Die Angebote auf dem Baumkronenpfad und im dazugehörigen Nationalparkzentrum haben sich ständig weiterentwickelt. Umweltbildung und Naturschutz sind dabei zentrale Themen. Die Erlebniswelt „Entdecke die Geheimnisse des Hainich“ im Nationalparkzentrum vermittelt viel Wissenswertes über den Hainich. Gleich nebenan entstand 2016 mit der „Wurzelhöhle“ eine weitere Erlebniswelt. Hier tauchen Besucher in die Unterwelt des Nationalparks ein, erkunden das Leben und die Prozesse unter der Erde. Vier Jahre später öffnete „Fagati“ seine Blättertore. Der kleine freche Hainichbewohner ruft die Besucher zum Schutz seines Lebensraumes auf. Abendveranstaltungen in den Baumkronen, wie der Höhengenuss, Abenteuer Natur, Yoga und Gongmeditationen gehören zu den festen Größen im Veranstaltungskalender.Weitere Informationen zum Baumkronenpfad gibt es unter www.baumkronen-pfad.de