Naturgenuss und Alpenpanorama
Das Südliche Allgäu ist ein deutsches Urlaubsparadies mit unzähligen Möglichkeiten
Abwechslungsreiche Wanderwege mit Alpenblick
Die perfekte Tour beginnt im Südlichen Allgäu oft direkt vor der Haus-, Hotel- oder Pensionstüre. Ob gemütlicher Spaziergang, idyllischer Rundweg entlang glitzernder Seen oder aussichtsreiche Höhenwanderung – hier findet jeder Gast die passende Route. Die Trollweiher-Runde in Rückholz beispielsweise führt durch eine reizvolle Landschaft aus kleinen Seen und Mooren, in der sich die besondere Pflanzen- und Tierwelt entdecken lässt. Wer den Blick gerne in die Ferne schweifen lässt, ist auf der Hopferauer Panoramarunde richtig: Sie begeistert mit herrlichen Ausblicken auf die Allgäuer Alpen. Auch die beliebte Sentenbergrunde in Rieden ist eine lohnende Tour. Ein Teil des Weges verläuft direkt am Forggensee entlang und eröffnet schöne unvergessliche Ausblicke auf das Wasser und die umliegende Bergwelt. So abwechslungsreich wie die Landschaft sind auch die Wandermöglichkeiten – und immer wieder laden besondere Ausblicke zum Innehalten und Genießen ein.
Sanfte Hügel, saftig grüne Wiesen, dichte Wälder und zahlreiche glitzernde Seen prägen das Landschaftsbild des Südlichen Allgäus. Dazu kommt das beeindruckende Alpenpanorama, das Wanderer und Naturliebhaber immer wieder aufs Neue begeistert. Ob beim Blick von einem der zahlreichen Aussichtspunkte oder bei einer gemütlichen Rast am Seeufer: Die Natur ist hier allgegenwärtig. Ein ganz besonderes Erlebnis ist der Sonnenuntergang am Forggensee, wenn die Gipfel im warmen Abendlicht leuchten und die Landschaft in eine stimmungsvolle Kulisse verwandeln.
Genuss und Abenteuer für die ganze Familie
Wer die Region aktiv erkundet, darf sich auch auf kulinarische Genüsse freuen. Eine besondere Rolle spielt dabei der Allgäuer Käse, der in mehreren Käsereien der Region noch auf traditionelle Weise hergestellt wird. In den gemütlichen Gasthäusern und Wirtschaften kommt er als herzhafte Brotzeit oder in den beliebten Allgäuer Kässpatzen auf den Tisch. So lässt sich die regionale Küche genießen und ein Stück Allgäuer Lebensart kennenlernen.
Auch für Familien gibt es im Südlichen Allgäu jede Menge zu entdecken. Die Familienangebote verbinden Naturerlebnisse mit spannenden Geschichten und kleinen Abenteuern. Eine Welt voller Mythen und Legenden erwartet große und kleine Entdecker beispielsweise auf dem Drachenweg in Roßhaupten. Der abwechslungsreiche Familienwanderweg führt durch die geheimnisvolle Tiefentalschlucht und vorbei an fantasievollen Stationen, die von Kindern gestaltet wurden. Mit etwas Glück lässt sich unterwegs vielleicht sogar ein versteckter Drache entdecken!
Wer lieber in vergangene Zeiten eintaucht, begibt sich auf die Burgenwanderung in Eisenberg. Sie führt zu den eindrucksvollen Ruinen Hohenfreyberg und Eisenberg, wo die Geschichte des Mittelalters lebendig wird. Zwischen alten Mauern können kleine und große Besucher auf den Spuren von Rittern und Burgfräuleins wandeln. Oben angekommen belohnen herrliche Ausblicke über das Alpenvorland den Aufstieg.
Aktiv- und Abenteuerurlaub voller Möglichkeiten
Das Südliche Allgäu bietet noch viele weitere Möglichkeiten, die Urlaubstage abwechslungsreich zu gestalten. Radfahrer und Mountainbiker finden ebenso attraktive Strecken wie Wanderfreunde, die gerne auf abwechslungsreichen Routen unterwegs sind. Die zahlreichen Seen laden zwischendurch zu einer erfrischenden Abkühlung ein. Wer es etwas gemütlicher mag, genießt die Landschaft vom Wasser aus bei einer Bootsfahrt oder entspannt an einem der idyllischen Seeufer.
Auch für Ausflüge in die Umgebung ist das Südliche Allgäu ein idealer Ausgangspunkt. Das weltberühmte Schloss Neuschwanstein liegt ebenso in Reichweite wie die romantische Altstadt von Füssen. Damit verbindet die Region ursprüngliche Naturerlebnisse mit bekannten Sehenswürdigkeiten und kulturellen Entdeckungen.
Ob aktive Urlaubstage in den Bergen, entspannte Stunden am See, spannende Familienabenteuer oder kulinarische Entdeckungen – das Südliche Allgäu begeistert mit seiner Vielfalt. Die fünf Orte Eisenberg, Hopferau, Roßhaupten, Rieden am Forggensee und Rückholz bieten beste Voraussetzungen, um die Schönheit des Allgäus zu erleben und einen Urlaub voller unvergesslicher Eindrücke zu genießen.