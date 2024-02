Abwechslungsreicher Urlaub für die ganze Familie

Ob an Ostern, Pfingsten, im Sommer oder im Herbst – der nächste Urlaub kommt auf jeden Fall! Um dann die Auszeit vom Alltag rundum zu genießen und mit allen Sinnen zu erleben, ist ein Reiseziel gefragt, das Jung und Alt mit einem abwechslungsreichen Genussprogramm empfängt. Vor dem Bergpanorama der Alpen gelegen, finden sich im Landkreis Ostallgäu die Gemeinden Seeg, Hopferau, Eisenberg, Rückholz, Roßhaupten und Rieden am Forggensee, die Urlauber in die atemberaubende Natur Bayerns entführen. Erkunden lässt sich diese prima per pedes auf weitläufigen Wanderwegen sowie gemütlich oder sportlich – je nach Gusto – auf zwei Rädern auf der Qualitätsradroute „Schlossparkrunde“. Vorbei an grünen Wiesen, der märchenhaften Kulisse von Schloss Neuschwanstein und malerischen Seen, die zum Baden oder Wassersport einladen, bringt die Landschaft dabei nicht nur Kinderaugen zum Strahlen. Unterwegs kann man sich vom Duft wunderschöner Blumenwiesen, Kräutergärten & Co. einhüllen lassen und dem lockenden Geruch von Traditionsbäckereien oder -käsereien folgen. Wer das Allgäu wortwörtlich spüren möchte, watet z. B. durch kühle Bäche, wandert langsam und bewusst auf moosigen Pfaden, tobt in Heuscheunen oder lässt sich von der sanften Neugier eines Kalbes verzaubern. Stets begleitet werden die Urlauber vom Gesang der Vögel, dem Plätschern des Wassers oder dem leisen Knacken im Unterholz, wenn ein Tier vorbeihuscht. Um die Sinnesreise genussvoll abzurunden, können sich Klein und Groß mit süßen und/oder deftigen Schmankerln verwöhnen lassen. Mehr unter www.suedliches-allgaeu.de