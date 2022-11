Stimmungsvolle Weihnachtsmärkte und -veranstaltungen im Landkreis Reutlingen

Die Temperaturen sinken und bald verwandeln sich die märchenhaften Wacholderheiden, die bunten Mischwäldern und Streuobstwiesen der Mittleren Schwäbischen Alb im Landkreis Reutlingen in eine wunderschöne weiße Winterlandschaft. Gleichzeitig kommt durch Weihnachtsbeleuchtung in den Dörfern und Städten Weihnachtsstimmung auf und zu Hause machen wir es uns mit Kerzenlicht, Punsch und wohlig warmen Wolldecken gemütlich. Die Vorweihnachtszeit ist zweifellos eine die stimmungsvollsten Zeiten des Jahres.In diesem Jahr finden im Landkreis Reutlingen wieder Advents- und Weihnachtsmärkte statt. Dazu hat die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb eine Übersicht an Weihnachtsmärkten und -veranstaltungen in dem neuen Flyer „Weihnachten“ praktisch zusammengefasst. Der Weihnachts-Flyer liegt in den Tourist-Informationen oder Rathäusern im Landkreis Reutlingen zur Mitnahme aus oder steht im Internet unter www.mythos-alb.de/broschueren kostenlos zur Bestellung oder zum Download bereit.Weitere Tipps zu Aktivitäten rund um den Winter wie z.B. Winterwanderwege, Langlaufloipen oder Schneeschuhtouren finden Interessierte online unter www.mythos-alb.de/winter oder in der kostenlosen Mythos Schwäbische Alb-App.Leider ist im Flyer der Weihnachtsmarkt in Münsingen mit falschem Datum angegeben. Er findet am ersten Adventswochenende vom 25.-27.11.2022 auf dem Rathausplatz statt. Zudem findet jedes Adventswochenende im ehemaligen Alten Lager in Münsingen die “Sternenweihnacht” statt.