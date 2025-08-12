Kontakt
Forellenhof Rössle erneut als „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet

Der Forellenhof Rössle in Lichtenstein-Honau darf sich erneut über eine besondere Auszeichnung freuen: Familie Gumpper nahm zum wiederholten Mal die Urkunde mit dem Qualitätssiegel „Wanderbares Deutschland“ entgegen. Damit wird das Engagement des Hauses für wanderfreundliche Gastlichkeit auf der Mittleren Schwäbischen Alb gewürdigt.

Nicht nur gut ausgeschilderte und abwechslungsreiche Wanderwege tragen zur Zufriedenheit von Wandergästen bei – ebenso wichtig sind Unterkünfte und Einkehrmöglichkeiten, die auf die besonderen Bedürfnisse von Wanderern abgestimmt sind. Der Deutsche Wanderverband vergibt deshalb das bundesweit anerkannte Qualitätssiegel an besonders wanderfreundliche Betriebe.

Jessica Tröster von der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb, Bürgermeister Peter Nußbaum sowie Kai Bitz, Tourismusverantwortlicher der Gemeinde Lichtenstein, überreichten die Urkunde persönlich an Gerhard Gumpper und sein Team. Sie gratulierten zur erneuten Zertifizierung und hoben hervor, wie wichtig solche engagierten Betriebe für die Entwicklung des Wandertourismus und die Attraktivität der Region sind.

Derzeit tragen 22 Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe im Landkreis Reutlingen das begehrte Siegel, auf der gesamten Schwäbischen Alb sind es rund 85 Betriebe. Damit liegt knapp ein Viertel aller zertifizierten Wanderunterkünfte der Alb im Landkreis Reutlingen – ein starkes Zeichen für die Qualität des Angebots in der Region.

Die Teilnahme an der Zertifizierung steht allen interessierten Betrieben offen, sofern sie die festgelegten Kern- und Wahlkriterien erfüllen. Die Überprüfung erfolgt vor Ort durch geschulte Prüfer des Deutschen Wanderverbands und hat eine Gültigkeit von drei Jahren.

Eine Übersicht aller zertifizierten Gastgeber der Mittleren Schwäbischen Alb sowie Informationen zu Wanderwegen und touristischen Angeboten finden Interessierte online unter: www.mythos-alb.de/wandern

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
