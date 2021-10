Die Mittlere Schwäbische Alb im Landkreis Reutlingen bekommt eine neue Rad- und Wanderkarte

Die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb präsentiert pünktlich zu den Herbstferien die neue Rad- und Wanderkarte für die Mittlere Schwäbische Alb im Maßstab 1 : 35.000.Mythos Schwäbische Alb hat sich dabei für die original KOMPASS-Kartografie entschieden. KOMPASS-Karten sind die meistverkauften Wanderkarten in Europa. Die Karten enthalten neben dem komplett überarbeiteten Wegenetz viele touristische Informationen wie z.B. Aussichtstürme, Schwimmbäder, ÖPNV…. Die Karte bietet zudem den großen Vorteil, dass sie in der Gestaltung den bekannten und millionenfach verkauften KOMPASS-Karten entspricht. Der Nutzer muss sich also nicht erst an eine neue Darstellung gewöhnen.Alle Wegedaten wurden geprüft, aktualisiert und durch Vorschläge beteiligter Partner ergänzt. So enthält so sie neben den prädikatisierten >>hochgehbergen<< und Grafensteigen rund um Bad Urach auch alle 33 Touren der Mythos Wanderbroschüre, die 21 Touren der Mythos Radbroschüre sowie viele weitere Tourenvorschläge für Radfahrer, e-Biker und Wanderer im Bereich der Mittleren Schwäbischen Alb. Außerdem sind die zertifizierten Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland enthalten, die als Einkehr- und/oder Übernachtungsmöglichkeit dienen.Die Karte erscheint im Maßstab 1: 35.000 und in einer Auflagenhöhe von 5.000 Exemplaren. Sie wird ab November 2021 zum Preis von 8,90.- Euro in verschiedenen lokalen Tourist-Informationen und lokalen Buchhandlungen im Landkreis Reutlingen für den Endverbraucher erhältlich sein.Weitere Informationen zur Rad- und Wanderkarte finden Interessierte darüber hinaus online unter www.mythos-alb.de . Alle aufgeführten Touren, sowie weitere, finden sich zudemm im Tourenportal auf www.mythos-alb.de/traumtouren und auch in der kostenlosen App von Mythos Schwäbische Alb wieder.