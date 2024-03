Die Bäume sind noch kahl, das Wetter eher trist, aber die ersten Frühlingsboten spitzeln schon aus der Erde. Auch im „Schwäbischen Streuobstparadies“ wird dem Frühjahr entgegengefiebert. In der größten zusammenhängenden Streuobstlandschaft Europas finden ab April unter dem Motto „Schwäbisches Hanami“ (japanisch = Blüten betrachten) wieder zahlreiche Veranstaltungen zur Obstblüte statt.Der 1-seitige Infoflyer „Schwäbisches Hanami“ liegt in zahlreichen Rathäusern, Landratsämtern, Tourist-Informationen, Museen und Hofläden in der Region aus. Mittels des aufgedruckten QR-Codes gelangt man so ganz unkompliziert direkt zu den zahlreichen spannenden Veranstaltungen. Alle Termine sind auch der Internetseite www.streuobstparadies.de zu entnehmen.Detaillierte Informationen finden Sie im Anhang.