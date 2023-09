Das Restaurant & Landhotel Winter in Gomadingen-Offenhausen wurde ein weiteres Mal als „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ rezertifiziert

Der Deutsche Wanderverband vergibt diesen bundesweiten Qualitätsstandard an besonders wanderfreundliche Unterkünfte. Die Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland sind speziell auf die besonderen Bedürfnisse und Wünsche von Wanderern eingestellt, um somit dem Gast einen möglichst erholsamen Aufenthalt zu ermöglichen. Zudem dient das Zertifikat den Besuchern als Orientierungshilfe bei der Planung und Gestaltung des Urlaubs.Die Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb, Sarah Reinhardt, nahm die Übergabe der Urkunde zusammen mit dem Gomadinger Bürgermeister Herrn Klemens Betz vor. Sie gratulierten Familie Winter zur wiederholten Auszeichnung und freuten sich darüber, dass das Thema Wandern albweit immer mehr an Zuspruch gewinnt.Beide sind zudem erfreut darüber, dass es auf der Schwäbischen Alb so engagierte Gastgeber wie die Familie Winter gibt, die das Thema Wandern unterstützen und immer weiter vorantreiben.Reinhardt hält die nachprüfbare Qualität für ein wesentliches Entscheidungskriterium für die Gäste. Daher sind diese und andere zielgruppenspezifische Siegel ein wichtiger Bestandteil, um die Qualität stetig zu steigern und die Schwäbische Alb für Besucher weiter interessant zu machen.Derzeit sind 22 Beherbergungs- und gastronomische Betriebe im Landkreis Reutlingen mit dem Siegel ausgezeichnet. Auf der Schwäbischen Alb gibt es derzeit 85 Betriebe. Es können alle Betriebe teilnehmen, die die vorgegebenen Kern- und Wahlkriterien erfüllen. Die vorgegebenen Kriterien werden dann von einem geschulten Prüfer vor Ort geprüft.Eine Übersicht der Gastgeber der Mittleren Schwäbischen Alb sowie weitere Informationen zu den touristischen Angeboten erhalten Interessierte bei der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb im Internet unter www.mythos-alb.de /wandern.