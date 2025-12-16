Das Flair Hotel Gasthof Hirsch in Hayingen-Indelhausen wurde erneut als „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ rezertifiziert
Familien Kloker und Steinhardt nehmen die neue Urkunde mit dem Qualitätssiegel „Wanderbares Deutschland" entgegen.
Die Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb, Sarah Reinhardt, überreichte zusammen mit der Bürgermeisterin von Hayingen, Ulrike Holzbrecher, die Urkunde. Sie gratulierten den Familien Kloker und Steinhardt sowie ihrem Team zur erneuten Auszeichnung und freuten sich, dass das Thema Wandern auf der gesamten Alb weiter vorangetrieben wird und immer mehr Zuspruch findet.
Für Frau Reinhardt ist nachprüfbare Qualität ein wesentliches Entscheidungskriterium für Gäste. Deshalb seien diese und andere zielgruppenspezifische Siegel ein wichtiger Baustein, um die Qualität stetig zu steigern und die Schwäbische Alb für Gäste noch attraktiver zu machen.
Im Landkreis Reutlingen sind derzeit 22 Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe mit dem Qualitätssiegel „Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet. Auf der Schwäbischen Alb sind es aktuell 84 Betriebe. Teilnehmen können alle Betriebe, die die vorgegebenen Kern- und Wahlkriterien erfüllen. Die Überprüfung der vorgegebenen Kriterien wird dann vor Ort durch eine geschulte Prüferin oder einen Prüfer durchgeführt. Eine Übersicht der Gastgeber auf der Mittleren Schwäbischen Alb sowie weitere Informationen zu den touristischen Angeboten erhalten Interessierte bei der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb im Internet unter www.mythos-alb.de/wandern