Weihnachtskonzert: das Philharmonische Klaviertrio Stuttgart am 26. Dezember im Kurhaus
Violinist Stefan Balle, Cellist Bernhard Lörcher und Pianist Andreas Kersten spielen bekannte Werke von Haydn und Schostakowitsch, aber auch fast vergessene Schätze von Kalliwoda, Molique und Nepomuk, die historisch oder zeitgenössisch mit dem Stuttgarter Kulturleben in Verbindung stehen.
Die Karten sind für 22 Euro im Vorverkauf in der Tourist-Info auf dem Rathausplatz erhältlich, beim Online-Kauf auf www.reservix.de kommen noch Gebühren hinzu. An der Abendkasse kostet der Eintritt 27 Euro. Mehr Infos zu dieser und allen weiteren Veranstaltungen des Herrenalber Winterzaubers gibt es auf www.badherrenalb.de/....