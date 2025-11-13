Kontakt
Weihnachtskonzert: das Philharmonische Klaviertrio Stuttgart am 26. Dezember im Kurhaus

Virtuosität und Leidenschaft erleben die Zuschauer am 26. Dezember, wenn das Philharmonische Klaviertrio Stuttgart einen außergewöhnlichen Kammermusik-Abend im Herrenalber Kurhaus zelebriert. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Violinist Stefan Balle, Cellist Bernhard Lörcher und Pianist Andreas Kersten spielen bekannte Werke von Haydn und Schostakowitsch, aber auch fast vergessene Schätze von Kalliwoda, Molique und Nepomuk, die historisch oder zeitgenössisch mit dem Stuttgarter Kulturleben in Verbindung stehen.

Die Karten sind für 22 Euro im Vorverkauf in der Tourist-Info auf dem Rathausplatz erhältlich, beim Online-Kauf auf www.reservix.de kommen noch Gebühren hinzu. An der Abendkasse kostet der Eintritt 27 Euro. Mehr Infos zu dieser und allen weiteren Veranstaltungen des Herrenalber Winterzaubers gibt es auf www.badherrenalb.de/....

