Weihnachtskino im Kurhaus am 22. Dezember

.

Zwei weihnachtliche Familienfilme werden am Montag, 22. Dezember, im Herrenalber Kurhaus gezeigt.



Um 16 Uhr läuft „Niko – Reise zu den Polarlichtern“, ein liebevoll gestaltetes und mitreißend erzähltes Animationsabenteuer, das der ganzen Familie eine weihnachtlich-gemütliche Kinozeit bereitet. Der fliegende Rentierjunge Niko träumt davon, wie sein Vater ein Mitglied der ‚Fliegenden Truppe‘ des Weihnachtsmanns zu werden. Doch auch das Rentiermädchen Stella konkurriert um den Platz im Team und Niko muss sich die Frage stellen, ob Freundschaft wichtiger ist, als immer der Beste und Schnellste zu sein. Der Film ist ohne Altersbeschränkung freigeben und dauert 86 Minuten. Der Eintritt an der Tageskasse kostet 3 Euro.



In der Abendvorstellung um 19 Uhr wird die französische Komödie „Fast perfekte Weihnachten“ gezeigt. Für den familiär veranlagten Vincent können die Weihnachtstage gar nicht festlich genug gefeiert werden. Umso größer ist die Enttäuschung, als seine Kinder ihren Festtagsbesuch der Reihe nach absagen. Während seine Frau Beatrice den Truthahn kurzerhand zurück ins Eisfach verbannt, bleibt Vincent stur. Weihnachten ist schließlich das Fest der Nächstenliebe und Geselligkeit! Vincent macht sich auf die Suche nach einem Gast und trifft in einem lokalen Altersheim auf die Seniorinnen Monique und Jeanne, die seine Einladung mehr oder weniger dankend annehmen. Beatrice ist jedoch weniger begeistert, denn die beiden Rentnerinnen sind so gar nicht in besinnlicher Stimmung... „Fast perfekte Weihnachten“ dauert 87 Minuten und ist ab sechs Jahren freigegeben. Der Eintritt kostet 6 Euro.

(lifePR) (