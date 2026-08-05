Vorverkauf für Weihnachtskonzert von Jay Alexander hat begonnen
Da die Konzerte des charismatischen Sängers erfahrungsgemäß schnell ausverkauft sind, empfiehlt die Herrenalber Touristik einen frühzeitigen Ticketkauf. Die Karten sind ab sofort in der Tourist-Info auf dem Rathausplatz und bei Toto Lotto Bachmann in der Kurpromenade für 36,40 Euro erhältlich. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren zahlen nur 19,90 Euro. Bei der Online-Bestellung über www.reservix.de kommen noch Gebühren und ggf. Versandkosten hinzu.
Mehr Infos zu dieser und allen weiteren Veranstaltungen in Bad Herrenalb gibt es telefonisch unter 07083 5005-55 sowie online auf www.badherrenalb.de/veranstaltungen.