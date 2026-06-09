Von New York nach Buenos Aires - Jazz, Broadway und Tango am 21. Juni im Kurhaus
Die Tickets sind im Vorverkauf in der Tourist-Info und auf www.reservix.de für 25 Euro und erhältlich. An der Abendkasse werden 30 Euro fällig. Für Besucher mit Gästekarte gibt jeweils zwei Euro Nachlass. Wer auch die um 15 Uhr stattfindende Tanzpartie „Tango Argentino“ besuchen möchten, kann im Vorverkauf in der Tourist-Info und online für beide Veranstaltungen ein vergünstigtes Kombiticket für 30 Euro erwerben. Gästekarteninhaber zahlen nur 26 Euro. Beim Onlinekauf kommen jeweils noch Gebühren dazu.