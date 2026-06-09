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Von New York nach Buenos Aires - Jazz, Broadway und Tango am 21. Juni im Kurhaus

(lifePR) (Bad Herrenalb, )
Das Duo Oscar Bohórquez (Violine) und Ana Maria Campistrus (Flügel) präsentiert am Sonntag, 21. Juni, im Herrenalber Kurhaus ein Crossover-Programm, das musikalische Welten verbindet. Unter dem Titel „Von New York nach Buenos Aires“ lässt das Duo die faszinierenden Parallelen zwischen drei absoluten Genies des 20. Jahrhunderts hörbar werden: George Gershwin, dem Meister des amerikanischen Jazz, Leonard Bernstein und den mitreißenden Rhythmen seiner legendären West Side Story, und Astor Piazzolla, dem Revolutionär des Tango Nuevo. Alle drei Komponisten verstanden es meisterhaft, die pulsierende Energie der Straße in hochklassige Konzertmusik zu verwandeln. Gespielt mit Leidenschaft und Virtuosität, gelingt es Oscar Bohórquez und Ana Maria Campistrus, den Glanz des Broadways mit der feurigen Emotion des Tangos zu verschmelzen. 

Die Tickets sind im Vorverkauf in der Tourist-Info und auf www.reservix.de für 25 Euro und erhältlich. An der Abendkasse werden 30 Euro fällig. Für Besucher mit Gästekarte gibt jeweils zwei Euro Nachlass. Wer auch die um 15 Uhr stattfindende Tanzpartie „Tango Argentino“ besuchen möchten, kann im Vorverkauf in der Tourist-Info und online für beide Veranstaltungen ein vergünstigtes Kombiticket für 30 Euro erwerben. Gästekarteninhaber zahlen nur 26 Euro. Beim Onlinekauf kommen jeweils noch Gebühren dazu.

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