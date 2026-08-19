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Teilsanierung Gaistalstraße: Haltestellen entfallen

(lifePR) (Bad Herrenalb, )
Aufgrund von Straßensanierungsarbeiten in der Gaistalstraße im Unteren Gaistal kann die Linie 116 von Mittwoch, den 26. August, bis voraussichtlich Mittwoch, 16. September, die Haltestellen „Gaistal Wiesengrund“ und „Gaistal Unteres Gaistal Schule“ nicht bedienen. Die Busse halten aus diesem Grund im Baustellenzeitraum im Unteren Gaistal ausschließlich an der Haltestelle „Gaistal Abzweig Unteres Gaistal“. In Fahrtrichtung Oberes Gaistal wird im Kreuzungsbereich dafür eine entsprechende Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Linie 116 verkehrt im Oberen Gaistal bergwärts von Bad Herrenalb kommend baustellenbedingt fünf Minuten früher und talwärts nach Bad Herrenalb vier Minuten später. Der Abschnitt Bad Herrenalb – Gaistal Abzweig Unteres Gaistal wird zu den regulären Fahrplanzeiten bedient.

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