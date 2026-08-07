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Straße Zieflensberg bis Am Hirschwinkel vom 17. bis 21. August tagsüber gesperrt

Haltestellen ab „Gaistal - Unteres Gaistal - Schule“ entfallen in dieser Zeit

(lifePR) (Bad Herrenalb, )
Die Straße Zieflensberg ist ab Abzweig Gaistalstraße bis zur Einmündung Am Hirschwinkel vom 17.08. bis 21.08.2026 täglich von 7 bis 17 Uhr wegen Holzfällarbeiten gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Die Busse der Linie 116 beginnen und enden vom 17. bis zum 21. August an der Haltestelle „Gaistal - Unteres Gaistal - Schule“. Der Abschnitt Bad Herrenalb – Unteres Gaistal wird zu den regulären Fahrplanzeiten bedient. Die folgenden Haltestellen können im betroffenen Zeitraum nicht bedient werden und sind ersatzlos aufgehoben:
  • Gaistal Hirschwinkelbrunnen
  • Gaistal Hirschwinkelhütte
  • Gaistal Spechtschmiede
  • Gaistal Zieflensberg
  • Gaistal Bernbacher Weg
  • Gaistal Talwiese
  • Gaistal Oberes Gaistal

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