Straße Zieflensberg bis Am Hirschwinkel vom 17. bis 21. August tagsüber gesperrt

Die Busse der Linie 116 beginnen und enden vom 17. bis zum 21. August an der Haltestelle „Gaistal - Unteres Gaistal - Schule“. Der Abschnitt Bad Herrenalb – Unteres Gaistal wird zu den regulären Fahrplanzeiten bedient. Die folgenden Haltestellen können im betroffenen Zeitraum nicht bedient werden und sind ersatzlos aufgehoben:
- Gaistal Hirschwinkelbrunnen
- Gaistal Hirschwinkelhütte
- Gaistal Spechtschmiede
- Gaistal Zieflensberg
- Gaistal Bernbacher Weg
- Gaistal Talwiese
- Gaistal Oberes Gaistal