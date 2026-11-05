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Schwarzwald-Paar Hannes und Marie ab 9. November in der Tourist-Info erhältlich

(lifePR) (Bad Herrenalb, )
Endlich ist sie da – die zweite Auflage des beliebten Playmobil-Paares Hannes und Marie in Schwarzwälder Tracht. Das Paar ist ab dem 9. November für 9 Euro in der Tourist-Info auf dem Herrenalber Rathausplatz erhältlich.

Reservierungen und Versand sind leider nicht möglich, die Abgabemenge ist auf fünf Pärchen pro Person begrenzt.

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